İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı

Önce Irak ve Suriye, şimdi de Pakistan. İran, iki gün üst üste komşularına sınırötesi operasyon yaptı. Ortadoğu'da, Gazze Savaşı'yla başlayan krizlere yenisi eklendi.



Tahran'dan resmi açıklama yok. Saldırıyı devlet haber ajansı Nur duyurdu. Pakistan'da Cihatçı "Ceyş El Adl (Adalet Ordusu)" örgütünün karargahlarının hedef alındığı belirtildi. İki üssün, füzeler ve drone'larla imha edildiği açıklandı.



2012'de kurulan "Adalet Ordusu", İran'ın terör örgütleri listesinde. Son yıllarda İran topraklarına çok sayıda saldırı yaptı. Örgüt, Aralık'ta İran'ın Rasek kentinde 11 polis memurunun öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti.



Pakistan merkezli örgüt, Amerika Birleşik Devletleri'nin de terör örgütleri listesinde yer alıyor. "Adalet Ordusu"nun öncelikli hedefi İran güvenlik güçleri olsa da devlet görevlilerine ve sivillere yönelik intihar saldırıları, suikastler ve kaçırma eylemleriyle de biliniyor.



Pakistan, İran'ın hava saldırısını, "egemenlik ihlali" olarak niteleyerek kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki çocuğun öldüğü, üç çocuğun yaralandığı belirtildi. Pakistan, tepki olarak Tahran Büyükelçisi'ni İslamabad'a çağırdı. Egemenlik ihlaliyle ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını duyurdu.



Resmi açıklamada saldırının nereye yapıldığı belirtilmedi. Pakistan medyasına göre saldırı, Belucistan eyaletinin güneybatınıdaki Pencgur kentine yapıldı. İran ile Pakistan arasında yaklaşık bin kilometrelik sınır bulunuyor.



Pakistan Başbakanı Enver Ül Hak Kakar, İsviçre'nin Davos kentinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullaniyan ile görüştü. Saldırı, bu görüşmeden birkaç saat sonra gerçekleşti.



Pakistan saldırısı, Tahran'ın Irak ve Suriye'ye hava saldırılarının ardından geldi. Kuzey Irak'ın Erbil kentine yapılan füze salrısında 4 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. İran hedefin, İsrail istihbarat servisi olduğunu iddia etti. İsrail istihbaratını, son dönemde İranlı ve İran yanlısı komutanlara yapılan suikastlerden sorumlu tuttu.



Tahran Suriye'de ise İdlib'i vurdu. Balistik füze ile yapılan saldırının hedefinin, İran'da terör saldırıları yapan DAEŞ gibi örgütler olduğu belirtildi. DAEŞ, Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde Kirman'da yaklaşık 100 kişinin öldüğü intihar saldırılarını üstlenmişti.