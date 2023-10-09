İran'dan "saldırıları planladı" iddiasına sert tepki

"SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ"



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün acil toplandı. İran'ın BM misyonu, Hamas saldırılarına karışmadıklarını aktardı.



İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu tarafından Hamas saldırısının sorumlusu olarak İsrail gösterildi. Bu saldırının İsrail'in yıllardır süre gelen işgal ve suçlarının sonucu ortaya çıkan meşru müdafa olduğu savunuldu.



Yapılan açıklamada, "Filistin'e destek veriyoruz. Ancak Filistin'in düzenlediği saldırıya dahil değliz" denildi.

ZAFER MESAJI



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü lideriyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Reisi, Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin tebrik mesajı yayınladı.



Mesajında, İsrail için bölgede denklemlerin değiştiğini belirten Reisi, Hamas'ı ve Filistin halkını İsrail'e karşı gerçekleştirdikleri askeri operasyon nedeniyle kutladı.



Reisi, Hamas'ın saldırısı için "Bu sahte siyonist rejime karşı direnişin tezahürüdür" dedi.