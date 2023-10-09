İran'dan "saldırıları planladı" iddiasına sert tepki

İran, Gazze Şeridi'nden düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırısını planladığına ilişkin haberlere tepki göstererek bunun "İsrail’in zayıflığını ve yenilgisini göstermemek için yapıldığını" söyledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'nu 'zafer' olarak niteledi. Reisi, saldırı için "Bu sahte siyonist rejime karşı direnişin tezahürüdür" dedi.

İran'dan "saldırıları planladı" iddiasına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Filistinli gruplarca Gazze'den düzenlenen saldırıları 'ın planladığına ilişkin basında yer alan haberlere dair Kenani, şunları aktardı:

kendini savunabilecek kapasitededir. İran’ın rolü konusunda yapılan bazı açıklamalar ve ithamlar, siyasi hedefler doğrultusunda ’in zayıflığını ve yenilgisini görünür kılmamak için yapılmaktadır. Dikkatleri başka yere çekmek için yapılmaktadır."

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan  Ordu Sözcüsü Danny Hagari, İran'ın Gazze Şeridi’nden İsrail’e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.

"İRAN YARDIMDA BULUNDU" İDDİASI

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin dünkü haberinde, İran güvenlik yetkililerinin İsrail'e yönelik saldırılar için son birkaç haftadır Hamas'a yardımda bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu haberde, Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının geçen hafta Beyrut'ta, saldırı için Hamas'a yeşil ışık yaktığı öne sürülmüştü.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam da Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

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"SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün acil toplandı. İran'ın BM misyonu, Hamas saldırılarına karışmadıklarını aktardı.

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu tarafından Hamas saldırısının sorumlusu olarak İsrail gösterildi. Bu saldırının İsrail'in yıllardır süre gelen işgal ve suçlarının sonucu ortaya çıkan meşru müdafa olduğu savunuldu.

Yapılan açıklamada, "Filistin'e destek veriyoruz. Ancak Filistin'in düzenlediği saldırıya dahil değliz" denildi.

ZAFER MESAJI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütü lideriyle telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Reisi, Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu'na ilişkin tebrik mesajı yayınladı.

Mesajında, İsrail için bölgede denklemlerin değiştiğini belirten Reisi, Hamas'ı ve Filistin halkını İsrail'e karşı gerçekleştirdikleri askeri operasyon nedeniyle kutladı.

Reisi, Hamas'ın saldırısı için "Bu sahte siyonist rejime karşı direnişin tezahürüdür" dedi.

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