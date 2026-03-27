İran’dan sert uyarı. “ABD askerlerini barındıran oteller hedef olur”

İran Savaşı 28'inci gününde devam ediyor.

İran ordusu, Ortadoğu’da ABD askerlerini barındıran otellerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Ebulfazl Şekarçi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Amerikalı güçler bir otele girerse, o otel bizim gözümüzde Amerikan hedefi haline gelir.” dedi.

Şekarçi, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık verdiklerini belirterek, “Sadece izleyip saldırıya uğramayı bekleyemeyiz. Karşılık verdiğimizde doğal olarak bulundukları her yeri hedef alırız.” ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN SİVİLLERE ÇAĞRI

Devrim Muhafızları, bölge genelindeki sivillere ABD güçlerinin bulunduğu alanlardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Korkak Amerikan-Siyonist güçler, sivil alanları ve masum insanları insan kalkanı olarak kullanmaya çalışıyor.” denildi. Açıklamada ayrıca, “Zarar görmemeniz için Amerikan güçlerinin bulunduğu bölgeleri acilen terk etmenizi tavsiye ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“İNSAN KALKANI” SUÇLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de ABD askerlerinin Körfez ülkelerinde sivilleri “insan kalkanı” olarak kullandığını öne sürdü.

Arakçi, ABD askerlerinin askeri üslerden ayrılarak otel ve ofislere sığındığını iddia ederek bölgedeki otellere ABD askerlerine rezervasyon yapılmaması çağrısında bulundu.

Fars Haber Ajansı ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bölgedeki otellere “kesin uyarılar” gönderildiğini aktardı. Haberde ayrıca İran’ın Suriye, Lübnan ve Cibuti’de de benzer şekilde kullanılan noktaları tespit ettiği ifade edildi.

BÖLGE ÜLKELERİNDEN YALANLAMA

İran, komşu ülkeleri ABD’nin kendi topraklarından saldırı düzenlemesine izin vermekle suçlarken, Körfez ülkeleri bu iddiaları reddetti.

Bölge ülkeleri, savaş öncesinde de hava sahalarının veya topraklarının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

İSRAİL’DEN TAHRAN’A YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusu, savaşın yaklaşık bir ayına girilirken Tahran’daki hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Açıklamada, “İran rejiminin altyapısını hedef alan geniş ölçekli saldırı dalgasının tamamlandığı” belirtildi.

İsrail ayrıca İran genelinde balistik füze ve hava savunma sistemleri üretim tesislerini, batı bölgelerde füze rampaları ve depolarını vurduğunu bildirdi.

ÜST DÜZEY KOMUTANLAR HEDEFTE

İsrail, Devrim Muhafızları Donanma Komutanı Alireza Tangsiri ile birlikte bazı üst düzey yetkililerin de öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump son günlerde İran ile görüşmelerde ilerleme sağlandığını öne sürüyor. Trump, İran hükümetinin talebi üzerine İran'ın enerji santrallerine yönelik saldırıları 10 günlüğüne durdurduğunu ve Tahran ile görüşmelerin "çok iyi" gittiğini söyledi.

Taraflar arasında dolaylı mesajlaşmaların sürdüğü belirtilirken, sahadaki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar gerilimin düşmediğini ortaya koyuyor.