İran'dan Suudi Arabistan'a 7 yıl aradan sonra en üst düzey ziyaret

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, beraberindeki üst düzey heyetle Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere Tahran'dan ayrıldı.



Tahran-Riyad arasında 7 yıl sonra ilişkilerin yeniden kurulmasının ardından ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın bir günlük ziyareti kapsamında mevkidaşı Faysal bin Ferhan başta olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.



Abdullahiyan'ın ziyaretinde İran ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.



Suudi Arabistan Türkiye'den İHA alacak Haberi Görüntüle Ziyaretle eş zamanlı olarak İran'ın Riyad Büyükelçisi olarak atanan Ali Rıza Enayeti de Suudi Arabistan'daki görevine resmen başlayacak.



İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ



Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler kesilmişti.



İran ile Suudi Arabistan, 10 Mart'ta 7 yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirme kararı almış ve karşılıklı büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.