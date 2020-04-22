İran'dan tartışmalı normalleşme adımı: Alışveriş merkezleri açıldı

Türkiye’nin sınır komşusu İran, normal hayata kademeli olarak geçmeye hazırlanıyor.

Salgında ikinci dalga tehlikesi konusunda özellikle Orta Doğu ülkelerinin tehlike bulunduğu yorumları sürerken, İran'ın pazar ve alış veriş merkezi yerlerini açması tartışma konusu yarattı.

Pazartesi günü geçerli olmak üzere, Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani hükümeti şehirler arası seyahat yasağını kaldırdı ve koronavirüsün ülke geneline yayılmasının yalnızca “orta derecede bir risk” olduğu düşünülen işletmelerin kapatılmasına son verdi.



Ruhani, pazar günü yaptığı açıklamada, “Pazar ve alışveriş merkezleri gibi açılmasına izin verilecek” dedi.



Yasağın kaldırılması ile birlikte başkent Tahran ve diğer şehirlerde yoğun trafik oluştuğu görüldü.

Yaklaşık 1 ay önce İran, corona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olarak değerlendiriliyor ayrıca ülkedeki dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak nitelendirilen İran Mall’ı hastaneye çevirmesi konuşuluyordu.



İran'da ise şu ana kadar 84 bin 802 tespit edilmiş vaka bulunurken virüs nedeniyle ülkede 5 bin 297 kişi hayatını kaybetti.

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