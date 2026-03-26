İran'dan tehdit: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası elimizde

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, İran Körfez ülkelerini hedef almaya devam ediyor. ABD'nin "enerji tesislerini vururuz" tehdidine karşılık bölge ülkelerini aynı şekilde hedef alacağını duyuran İran bu defa isim vererek "uyarı" yaptı.

İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesi, ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin "Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetleri'nin masasında olduğu" açıklamasını aktardı.

Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı. Bu çerçevede, ABD veya İsrail'den gelebilecek herhangi bir stratejik saldırıya karşı İran'ın karşılık vermeye hazır olduğu savunuldu.