İran'dan Trump'a yanıt. "Diplomasiye ihanet ediyor"

İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı ve eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhsin Rızai, ABD Başkanı Donald Trump 'ın deniz ablukasını sürdürme gibi "aşırı talepleri" nedeniyle bir kez daha "diplomasiye ihanet ettiğini" söyledi.

İran liderinin danışmanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“ABD Başkanı diplomasiye üçüncü kez ihanet ediyor. Deniz ablukasını sürdürmesi ve müzakerelerde aşırı taleplerde bulunmasıyla, müzakereye ehli olmadığını ve başka amaçlar peşinde koştuğunu bir kez daha kanıtladı.”



BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI



AA muhabirinin sorusuna yanıt veren bir Beyaz Saray yetkilisi, dün Durum Odası'nda gerçekleştirilen ve olası ABD-İran anlaşmasının masaya yatırıldığı ulusal güvenlik toplantısını değerlendirdi.

Yetkili, açıklamasında, "Durum Odası'ndaki toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Başkan Trump, yalnızca ABD için iyi olan ve kendi kırmızı çizgilerini karşılayan bir anlaşma yapacaktır. İran asla nükleer silaha sahip olamaz." ifadelerini kullandı.



TRUMP NİHAİ KARARI VEREMEDİ



ABD Başkanı Donald Trump Durum Odası'nda kurmaylarıyla toplandı. Ancak Amerikan basınına göre o toplantıdan da sonuç çıkmadı.



Trump toplantı öncesi sosyal medya hesabından yaptıpı açıklamada bir kez daha "İran, hiçbir zaman nükleer silah ya da bomba sahibi olmayacağını kabul etmeli." dedi.

ABD Başkanı Haziran'daki Amerikan saldırısında toprak altında kalan uranyumun yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından çıkarılacağını duyurdu ve çıkarılan uranyumum imha edileceğini belirtti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nda kalan mayınları da İran'ın derhal temizleyeceğini belirtti. ABD Başkanı yaptırımlar nedeniyle dondurulan İran varlıklarına ilişkin de "Yeni bir duyuruya kadar hiçbir para alışverişi yapılmayacaktır." açıklamasını yaptı.



Amerikan basınına göre de taraflar arasındaki ihtilaflı başlıklardan biri de İran'ın dondurulmuş varlıkları.

Tahran yönetimi, anlaşmayla birlikte 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılmasını talep ediyor.

Ancak bunun aksine ABD Maliye Bakanı Scott Bessent, İran'ın 1 milyar dolar değerindeki kripto varlığına el konulduğunu duyurdu.