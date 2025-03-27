İran'dan Trump'ın mektubununa yanıt: Dolaylı müzakere sinyali

İran resmi haber ajansı İRNA’ya konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran’ın yanıtının Umman üzerinden gönderildiğini duyurdu.

Arakçi, Tahran'ın yanıtında yanıtta Trump'ın mektubuna detaylı açıklamaların sunulduğu, mevcut duruma ilişkin İran'ın görüşlerinin aktarıldığını söyledi.

Arakçi, İran’ın maksimum baskı ve askeri tehditler altında doğrudan müzakere etmeyeceğini ancak geçmişte olduğu gibi dolaylı müzakerelerin devam edebileceğini vurguladı.



TRUMP'IN İRAN'A MÜZAKERE ÇAĞRISI VE TEHDİTLERİ



Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı.



Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.



Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini ifade ederek İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.



İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." ifadelerini kullanmıştı.



Son olarak uluslararası basında, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği bildirilmişti.



İki ülke daha önce de Umman aracılığında çeşitli düzeylerde dolaylı görüşmeler yapıyordu.