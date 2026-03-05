İran'dan Türkiye açıklaması: Türkiye topraklarına doğru bir füze atılmadı
05.03.2026 08:21
Son Güncelleme: 05.03.2026 09:06
IHA
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nda 6. güne girildi. İran açıklama yaparak Türkiye'ye füze atıldığını reddetti.
09:03
İRAN DIŞİŞLERİ: ABD YARATTIĞI EMSALDEN PİŞMAN OLACAK
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafından torpidoyla batırılan Dena fırkateyni hakkında konuştu. "ABD, İran'dan 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın misafiri olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan gemi, uluslararası sularda uyarı yapılmaksızın vuruldu. ABD yarattığı bu emsalden acı bir şekilde pişman olacak". ifadelerini kullandı.
08:43
İRAN: TÜRKİYE'YE BİR FÜZE ATMADIK
İran Ordusu 4 Mart'ta Hatay'a düşen füze hakkında açıklama yaptı. İran, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.
08:17
İRAN KUZEY IRAK'I, İSRAİL TAHRAN'I VURUYOR
İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın saldırılarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki grupların merkezini hedef aldığını açıkladı. Lübnan'da da yerel kaynaklar İsrail saldırılarında bir Hamas yöneticisinin öldüğünü öne sürdü. İsrail Ordusu da Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
08:06
ABD KONGRESİ SAVAŞ YETKİLERİNİ REDDETTİ, TANKER PETROL SIZDIRDI
ABD Senatosu, Başkan Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının Kongre onayına tabi olmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını reddetti. Trump ise İran Savaşı'na yönelik soruları yanıtladı. "Savaştaki başarımız 10 üzerinden 15" dedi. Gece Kuveyt açıklarında bir tankerin vurulduğu ve denize petrol sızıntısı başladığı belirtilirken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara "durumu fırsat görüp harekete geçmeme" uyarısı yaptı.