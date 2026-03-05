İran'dan Türkiye açıklaması: Türkiye topraklarına doğru bir füze atılmadı

İRAN DIŞİŞLERİ: ABD YARATTIĞI EMSALDEN PİŞMAN OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafından torpidoyla batırılan Dena fırkateyni hakkında konuştu. "ABD, İran'dan 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın misafiri olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan gemi, uluslararası sularda uyarı yapılmaksızın vuruldu. ABD yarattığı bu emsalden acı bir şekilde pişman olacak". ifadelerini kullandı.