İran'dan uluslararası topluma çağrı. "Seçim sizin, tarih yaşananları hatırlayacak"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırılarına tepki göstererek uluslararası topluma İran’ın yanında olma çağrısında bulundu.



Dini, etnik kökeni, milliyeti fark etmeksizin barış, adalet ve insan onuru gibi evrensel değerlere derinden bağlı olan tüm insanlara seslenen Bekayi, "ABD ve İsrail, İran ve ABD diplomatik müzakereler yürütürken, bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci kez, 28 Şubat 2026'da ülkemize karşı saldırganlık savaşını başlattı. Bu sadece toprak, kaynaklar veya jeopolitik üzerine bir savaş değildir. Bu, çağımızda ve gelecekte 'iyi' ile 'kötü’nün tanımını belirleyecek olan bir savaştır." dedi.



İran’ın içine çekildiği şeyin sıradan bir savaş olmadığının altını çizen Bekayi, "Bir tarafta her türlü savaş hukukunu ve temel insanlık onurunu ihlal etmekten zevk alanlar, eğlence için cinayet işleyenler, ailelerine eziyet etmek için çocukları katledenler, sadece yıkıcı güçlerini test etmek için kadın spor salonlarına en yeni füzeleri fırlatanlar duruyor. Bu, silahsız gemileri ‘daha fazla eğlence için’ torpidolamakla övünenlerle, masum hayatları korumak için olağanüstü çaba sarf edenler arasındaki bir savaştır." hatırlatmasında bulundu.

“BU, YALANCILARLA GURURLU BİR HALK ARASINDAKİ SAVAŞTIR”



İran’a karşı başlatılan saldırganlığı "vahşet için bahaneler uyduran profesyonel yalancılar ile vatanlarını ve insan onurunu yalnızca kendi güçlerine ve kararlılıklarına güvenerek savunan gururlu bir halk arasındaki bir savaş" olarak niteleyen Bekayi, "Bu, kararları ahlaki tavizlerin gölgesinde kalanlarla, vicdanı rahat bir şekilde hareket edenler arasındaki bir savaştır. Bu, insanlığın geleceği için belirleyici bir mücadeledir. Medeniyetin zorlukla kazanılmış başarılarının, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve temel ahlakın, hayatta mı kalacağına yoksa silinip mi gideceğine karar verecektir." ifadelerini kullandı.

“SEÇİM SİZİN, TARİH YAŞANANLARI HATIRLAYACAK”



İnsanlığın seçim yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Bekayi, "Baskı, yalan ve gasp yoluyla hüküm süren modern köle efendileri, kibirli, zorba ve hesap vermeyenler tarafından yönetilen bir dünyayı kabul mü edeceğiz? Yoksa saygı, adalet, barış ve insan onuruna dayanan bir dünyayı mı savunacağız?" diye sordu.



İnsanlık vicdanının henüz ölmediğini hatırlatan Bekayi, "Ancak böyle zamanlarda sessizlik, kötülükle suç ortaklığıdır. Barbarlık ve tahakküm yolunu reddediyorsanız, dünya kanunsuzluk ve esaret uçurumuna sürüklenmeden önce konuşacak, harekete geçecek ve tarihin doğru tarafında yer alacak ahlaki cesareti bulun. Seçim sizin. Tarih yaşananları hatırlayacak." dedi.



TRUMP: DOĞRU OLANI YAPACAKLAR YA DA İŞİ BİTİRECEĞİZ

ABD Başkanı Donald Trump , 8 yıl sonra Çin'e ziyarete gidiyor. ABD Başkanı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşecek.



Zirve öncesi gazetecilere konuşan Trump, Çinli mevkidaşı Şi Cinping ile İran savaşı konusunda "uzun bir görüşme" yapacağını söyledi. Trump, İran konusunda Şi'nin yardımına ihtiyacı olmadığını belirtti.



“Şi bu yıl bitmeden ABD'de olacak” diyen Trump, "Şi ile tartışılacak çok şey var ama İran'ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem açıklamasında bulundu.



Trump, “İran ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump, WABC Radyo'ya verdiği bir mülakatta, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi durduracağına ve nükleer silah üretme çabalarından vazgeçeceğine yüzde 100 emin olduğunu söyledi.

İRAN'DAN 5 ŞART İDDİASI



İran basını yeni tur müzakereler için 5 şart öne sürdü. Yarı resmi Fars Haber Ajansında yer alan habere göre İranlı bir yetkili, İran'ın 5 güven oluşturucu ön şart yerine getirilmeden ABD İle ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini söyledi.



Habere göre bu 5 şart, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesi olarak belirtiliyor.

YENİ OPERASYON “ÇEKİÇ HAREKEKATI”



Diğer yandan ABD medyasına göre Pentagon, ateşkesin çökmesi ve büyük çaplı çatışmaların yeniden başlaması halinde olası yeni operasyonu "Çekiç harekatı" olarak adlandırmayı düşünüyor.

SAVAŞIN MALİYETİ 29 MİLYAR DOLARA ULAŞTI



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jules J. Hurst III, ABD/İsrail-İran savaşının bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ SON DURUM

İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını "teslimiyet" olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu.

Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi de dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın teklifini okuduğunu açıklayarak "Beğenmedim. Tamamen kabul edilemez" dedi.

Bu paylaşımdan sonra Tasnim haber ajansından bir açıklama daha yapıldı. Açıklamada, "Trump'ın İran'ın yanıtı karşısındaki tepkisi hiçbir önem taşımıyor. Eğer Trump İran'ın yanıtından memnun değilse; bu doğal olarak İran için daha iyidir" denildi.



Trump, yaptığı son açıklamada İran ile ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, “Bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak” dedi.

ABD'nin İran'a bir hafta önce sunduğu taslakta, İran’ın nükleer programı, Hürmüz'deki gerilimin azaltılması ve İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının başka bir ülkeye nakledilmesi gibi konuları içerdiği ancak temel meselelerin henüz çözülmediği ifade ediliyor.

