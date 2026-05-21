İran'dan yeni Hürmüz adımı. "Boğaz Otoritesi" yeni geçiş denetim haritası yayınladı
21.05.2026 03:52
ABD-İran hattında diplomasi ve askeri gerilim bir arada yaşanıyor. İran Dışişleri, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. ABD ordusu ise Hürmüz'de İran tankerine askeri operasyon düzenledi. İran bu hamleyi 'korsanlık' olarak niteleyip, Hürmüz'den geçiş için yeni bir 'Boğaz Otoritesi' kurduğunu ve bu kurumdan izin alınması gerektiğini duyurdu.
ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği, tırmanan Hürmüz geriliminin gölgesinde devam ediyor.
Tahran yönetimi, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu an da bunları inceleme aşamasında olduklarını söyledi.
Bekayi, ABD'ye karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran'ın "ciddiyetle ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre metnin incelendiği ancak ABD’ye henüz bir yanıt verilmediği belirtildi.
"SAVAŞ BÖLGENİN ÇOK ÖTESİNE YAYILACAK"
İki ülke arasında mesajlar Pakistan aracılığıyla taşınıyor. İran basını Tahran'ın 14 maddelik anlaşma önerisine karşı Washington'ın yanıt verdiğini duyurmuştu. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı, Tahran'da temaslarda bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Pakistanlı Bakan Muhsin Nakvi'yi kabul etti. Görüşmede, müzakerelerin son durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkiyan, "İran'ı baskı yoluyla teslim olmaya zorlamanın bir yanılsamadan ibaret olduğunu" ifade etti.
İran Devrim Muhafızları da "İran'a yönelik saldırganlık tekrarlanırsa, savaş bu kez bölgenin çok daha ötesine yayılacak" uyarısında bulundu.
HÜRMÜZ HAMLELERİ
Hürmüz Boğazı'nda ise askeri hareketlilik yüksekti. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Centcom, ablukayı deldiği şüphesiyle İran'a ait bir petrol tankerine asker çıkardığı anlara dair görüntüleri paylaştı.
Açıklamaya göre ordu, mürettebata rotasını değiştirmesini istedi. Ardından Umman Körfezi'ndeki gemiyi serbest bıraktı. İran Dışişleri Bakanlığı ise uluslararası topluma çağrı yaptı. Açıklamada "ABD'nin korsanlığına son vermesi için baskı yapılmalı" denildi.
İRAN YENİ HÜRMÜZ HARİTASI PAYLAŞTI
İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (Fars Körfezi Su Yolu İdaresi)", Hürmüz Boğazı’nda kontrollü deniz bölgesi oluşturulduğunu ve denetim altına aldığı sınırları açıkladı.
"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı’na ilişkin denetim sınır alanlarını yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapılabilmesi için söz konusu kurumdan izin alınması gerektiği ifade edildi.
Buna göre söz konusu denetim sahası, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, İran’daki Mübarek Dağı bölgesi ile Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Güney Fuceyra hattı arasında kalan alan, batıda ise İran'daki Keşm Adası ile BAE'deki Ummu'l-Kayveyn arasındaki hat olarak belirlendi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Mayıs’ta Hürmüz Boğazı'nda kontrol ettikleri alanlara ilişkin yayımladığı haritada da aynı sınırları belirtmişti.
İSRAİL ORDUSU ALARM DURUMUNDA
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a saldırıların yeniden başlatılması olasılığına ilişkin ordunun "en yüksek alarm durumunda ve her ihtimale hazırlıklı olduğunu" açıkladı.
NETANYAHU, TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ
İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, dün gece telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin "uzun ve dramatik" olduğuna vurgu yapılarak, ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründükleri öne sürüldü. Söz konusu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşti.
TRUMP'TAN "SALDIRIYI ERTELEDİM" AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti. İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren Trump, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı. ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.
TRUMP: NETANYAHU NE DERSEM ONU YAPACAK
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump havaalanında gazetecilere konuştu. İsrail'de çok popüler olduğunu söyleyen Trump, “Orada seçime girsem yüzde 99 kazanırdım” dedi, “Netanyahu ben ne dersem onu yapacak.” ifadelerini kullandı. İran hakkında da konuşan Trump, konu hakkında acele etmediğini, Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması gerektiğini söyledi. “İran'ı yok ettik daha sadece 3 aydır oradayız.” diyen Trump Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyaretine de değindi. “Bence buluşmaları iyi oldu.” dedi. “Ben yaşayan en büyük başkan olacağım.” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Tayvan konusunda da çalışacaklarını söyledi.
ABD Başkanı daha sonra İran ile müzakerelere değindi. İran konusunda ‘akıllı insanlarla’ müzakere ettiklerini belirten Trump, "İran'la ilgili doğru cevabı bulmamız gerekiyor. İran'ın önümüzdeki günlerde vereceği yanıtı bekleyeceğiz. Anlaşma sağlanana kadar hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz." dedi.