İran'dan yeni Hürmüz adımı. "Boğaz Otoritesi" yeni geçiş denetim haritası yayınladı

ABD ile İran arasındaki müzakere trafiği, tırmanan Hürmüz geriliminin gölgesinde devam ediyor.

Tahran yönetimi, ABD'nin yeni anlaşma teklifini incelediklerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin görüşlerinin kendilerine iletildiğini ve şu an da bunları inceleme aşamasında olduklarını söyledi.

Bekayi, ABD'ye karşı "güçlü ve makul şüpheler" olmasına rağmen İran'ın "ciddiyetle ve iyi niyetle" müzakerelere devam ettiğini ifade etti. Ayrıca İran'ın kırmızı çizgilerinin bir kez daha altını çizdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre metnin incelendiği ancak ABD’ye henüz bir yanıt verilmediği belirtildi.