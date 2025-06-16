İran'dan yeni misilleme hazırlığı: Tel Avivliler kenti terk etsin

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaş dördüncü gününde devam ediyor. İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı. İran da İsrail'in "Yükselen Aslan" saldırısı karşılığında "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği misillemeyi başlattı. Drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi. İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de 24 kişi hayatını kaybetti, 592 kişi yaralandı. İsrail şehirlerinde sık sık sirenler çalıyor. İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.



19.40 - İRAN: TEL AVİVLİLER KENTİ TERK ETSİN İran, İsrail'e yönelik yeni bir misilleme saldırısına hazırlanıyor. İran Devrim Muhafızları'ndan Tel Avivlilere "En kısa sürede kenti terk edin" çağrısı geldi.



İran devlet medyasına göre, İran, İsrail topraklarına tarihteki ne büyük ve yoğun füze saldırına hazırlanıyor. İsrail Ordusu İran'dan atılan füzeler olduğunu duyururken, ülkede sirenler yeniden çalmaya başladı.

19.29 - İSRAİL'DE 2 BİN 775 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ İsrail Maliye Bakanı, İran'ın saldırılarının başlamasından bu yna İsrail'de 2 bin 775 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve 24 bina için yıkım kararı verildiğini açıkladı.

17.30 - TRUMP G7 AÇIKLAMASINI İMZALADI Trump G7'den İsrail ve İran'a ilişkin yapılacak açıklamayı imzaladı. G7 açıklamasının taslak metninde, "İsrail'in kendini savunma hakkı var, İsran asla nükleer silah sahibi olamaz." ifadeleri yer alıyor. Taslak metinde İsrail ve İran'a çatışmayı düşürmeleri çaprısı da yapıldı.

17.20 - İRAN ARABULUCULUK İSTEDİ Reuters'in haberine göre, İran; Katar, Suudi Arabistan ve Umman'dan, Trump'ın İsrail'e acil ateşkes için baskı yapmasını iletmesini istedi. İran, karşılığında, ABD ile nükleer müzakerelerde esneklik önerdi.

16.45 - MOSKOVA: İRAN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI KULLANIYOR Rusya Dışişleri Bakanlığı, devam eden çatışmaya ilişkin hem İran hem İsrail'le iletişim içinde olduğunu açıkladı. "İran, kendini savunma hakkı çerçevesinde hareket ediyor" diyen Bakanlık, "İran'ın nükleer tesislerine yapılacak saldırıların tehlikeli sonuçları ortada, İsrail itidalli davranmalı" dedi.

16.35 - YENİ SALDIRI: İSRAİL, TAHRAN'DAKİ ASKERİ ÜSSÜ VURDU İran medyası, Tahran'ın batısından ve doğusundan patlama sesleri geldiğini duyurdu. Fars haber ajansı, İsrail'in Tahran'ın batısındaki bir askeri üssü vurduğunu, hava savunma sisteminin aktif edildiğini bildirdi.

16.27 - PEZEŞKİYAN'DAN ABD'YE İSRAİL'İ FRENLEME ÇAĞRISI Tahran'daki Sharan Petrol deposu İsrail saldırısının hedefi oldu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la yaptığı görüşmede İsrail saldırılarına değindi.

IRNA haber ajansına göre Pezeşkiyan, "ABD İsrail'i frenlemezse Tahran daha sert karşılık vermek zorunda kalacak" dedi.

15.40 - ALMANYA: İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARINA YAKIT İKMALİ YAPILMADI Alman Hava Kuvvetleri uçaklarının İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapmadığı bildirildi.



Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Harms, Federal Basın Merkezi'nde yaptığı açıklamada, sosyal medyada Alman yakıt tankerinin İsrail uçaklarına yakıt ikmali yaptığı yönündeki iddialara ilişkin, "Alman Hava Kuvvetleri uçakları tarafından İsrail savaş uçaklarına yakıt ikmali yapılmamıştır" dedi.



Almanya'nın Ürdün'de bir görev gücü bulunduğuna işaret eden Harms, bu kapsamda bölgede Alman Hava Kuvvetleri'ne ait bir tanker uçağının da konuşlandırılmış durumda olduğunu belirtti.



A 400 Atlas tipi tanker uçağının, savaş uçaklarıyla operasyon yürüten müttefiklere havada uçak yakıtı sağlamasına izin verildiğine dikkat çeken Harms, şu ifadeleri kullandı:



"Son haftalarda da, Fransız Rafale savaş uçaklarına yakıt ikmali yaptık. Tabii ki bu uçakların görevi, orada konuşlanmış müttefik güçlerimizi korumaktır. Bu, meşru müdafaa kapsamında gerçekleşir. Yani, orada görev yapan savaş uçakları veya pilotlar, meşru müdafaa kapsamında hareket etmeleri gerektiği kanaatine varırlarsa, bunu yapabilirler. Bu tamamen meşrudur."

15.30: İSRAİL, İRAN'A YENİ HAVA SALDIRISI BAŞLATTI İsrail, Tahran'daki Sharan petrol deposuna saldırı düzenledi. İsrail ordu radyosunun aktardığına göre, İsrail, İran'ın merkezine yeni hava saldırıları başlattı.

15.10 - NETANYAHU: TAHRAN HALKINA TAHLİYE ÇAĞRISI YAPIYORUZ İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail Hava Kuvvetleri, Tahran'ın hava sahasında kontrolü sağladı" açıklamasında bulundu. "İki ana hedefimize doğru ilerliyoruz" diye konuşan Netanyahu, bu hedeflerin "nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve füze tehdidini yok etmek olduğunu" söyledi. İran halkına da seslenen İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tahran halkına tahliye çağrısı yapıyoruz, harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı. Netanyahu, "zafere doğru ilerlediklerini" ileri sürdü.

14.45 - DEVRİM MUHAFIZLARI: İSRAİL DURSA DA BİZ DURMAYACAĞIZ İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin açıklamasının aksine, İsrail’in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi.



İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, “İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. İsrail’in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail’in kayıplarını gizlediğini öne sürdü. Pakpur, “İsrail’in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



Dışişleri Bakanı Arakçi, dün yaptığı açıklamada, İsrail’in saldırılarının durması halinde kendilerinin de füze saldırılarını durduracağını söylemişti.

13.55 - PAKİSTAN, İRAN SINIRINI KAPATTI Foto: Temsili AFP haber ajansı, Pakistan'ın İran ile sınırını kapattığını aktardı.

13.50 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PUTİN'LE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.



Erdoğan, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemine dikkat çekerken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.



Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanımızla hemfikir olduğunu belirtti.



13.40 - İRAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ: HASTANEYE SALDIRI, SAVAŞ SUÇU AFP haber ajansının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in ülkenin batısındaki Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesi'ne saldırı düzenlemesini "savaş suçu" sözleriyle kınadı.

❗️❗️❗️ Today, the Israeli regime launched an attack on Farabi Hospital in Kermanshah, Iran.



The regime continues to target Iranian civilians and has recently revealed its intention to commit genocide against more than 14 million residents of Tehran. pic.twitter.com/iRgsziuy0P — Palestine Highlights (@PalHighlight) June 16, 2025

13.30 - İSRAİL, MEŞHED HAVA KUVVETLERİ ÜSSÜ'NÜ VURDU İsrail, İran’ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü’nü hedef aldı. İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü’nü vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu ise Meşhed'e saldırı düzenlemediklerini iddia etti.

13.05 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İRANLI MEVKİDAŞINDAN İKİNCİ GÖRÜŞME Foto: Arşiv Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye’nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.



Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

İki lider dün de bir görüşme gerçekleştirmişti.

12.55 - RUSYA: ARABULUCULUĞA HAZIRIZ Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İsrail ve İran arasındaki çatışmada arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi. İran uranyumunun Rusya'da muhafaza edilmesine yönelik daha önce yaptıkları teklifin halen masada olduğunu belirten Peskov, çatışmaların patlak vermesinin durumu karmaşık bir hale getirdiğini söyledi. Rusya'nın çatışmanın taraflarıyla temas halinde olduğunu belirten Kremlin Sözcüsü, gerilimin bu şekilde tırmanmasına yol açan eylemleri kınadıklarını bildirdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni ise Rusya'nın İran ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasına karşı olduklarını söyledi.



Rusya'nın "güvenilirliğinin sıfır" olduğunu belirten El Anouni, "Rusya'nın sicili, ilgilendiği tek şeyin savaş olduğunu göstermekte. Rusya, uluslararası hukuku ve BM Sözleşmesi'ni sürekli ihlal etmekte" dedi.



El Anouni, 17 Ocak'ta Rusya ile İran arasında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını hatırlatarak bu yüzden Moskova'nın Tel Aviv ile Tahran arasında "tarafsız arabulucu" olamayacağı görüşünü paylaştı.

12.45 - TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ El Cezire muhabiri, İran'ın başkenti Tahran'ın batısında art arda patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. İran basını, İsrail saldırısının kentin batısındaki bir itfiaye istasyonunu hedef aldığını belirtti. İsrail'in Haaretz gazetesi ise Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerilerinin yakınlarından patlama seslerinin geldiğini ve duman çıktığının görüldüğünü aktardı.

12.30 - İSRAİL'DEN TAHRAN İDDİASI: "TAM HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADIK" The Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre, İsrail ordu sözcülerinden Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'ın başkenti Tahran üzerinde "tam hava üstünlüğü sağladığını" iddia etti.

12.15 - TAHRAN HALKINI TEHDİT EDEN İSRAİLLİ BAKANDAN GERİ ADIM İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'ın İsrail'e saldırılarının bedelini Tahran halkının ödeyeceği yönündeki tehdidinin ardından bir açıklama daha yaptı. Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, "açıkça ortada olan bir durumu açıklığa kavuşturmak istediğini" söyleyerek, İsrail'in, "İran'ın İsrail halkına yaptığı gibi Tahran halkına fiziksel zarar verme niyetinin olmadığını" savundu. Katz, paylaşımında, Tahran halkının "diktatörlüğün bedelini ödemek" ve İsrail'in saldırı düzenleyeceği "rejim hedefleri ve güvenlik altyapısının" olduğu bölgelerdeki evlerini boşaltmak zorunda kalacağını söyledi.

12.10 - İSRAİL: İRAN'IN FÜZE RAMPALARININ 3'TE 1'İ İMHA EDİLDİ İran'ın saldırısı sonrası İsrail'in Tel Aviv kenti. İsrail ordusu, İran'ın karadan karaya füze fırlatan rampalarının üçte birini imha ettiklerini iddia etti. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, konuya ilişkin açıklamasında, İsrail'in 50'den fazla savaş uçağı ve diğer hava araçlarıyla İran'a ait 120'den fazla füze fırlatıcısını vurduğunu söyledi.

12.00 - UAEA: İSRAİL, İSFAHAN'DAKİ 4 BİNAYA HASAR VERDİ UAEA Başkanı Rafael Grossi. Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İsrail'in saldırı düzenlediği İsfahan'daki nükleer tesis hakkında açıklamada bulundu. Grossi, cuma günü düzenlenen saldırıda dört binanın zarar gördüğünü, bu binaların merkezi kimya laboratuvarı, uranyum dönüştürme tesisi, Tahran reaktör yakıtı üretim tesisi ve uranyum tetraflorür (UF4) metal işleme tesisi olduğunu belirtti. UAEA'nın İran'da bulunmaya devam ettiğini ve edeceğini belirten Grossi, denetimlerin güvenlik koşulları izin verir vermez süreceğini kaydetti. Diğer nükleer tesisler hakkında da bilgi veren UAEA Başkanı, Fordo yakıt zenginleştirme tesisi ile inşa aşamasında olan Hondab ağır su reaktöründe herhangi bir hasarın tespit edilmediğini bildirdi. Grossi, İran'ın Natanz nükleer tesisinin yer altında bulunan bölümüne yönelik herhangi bir saldırı emaresinin olmadığı bilgisini paylaştı.

11.55 - İSRAİL'DEN İRAN'IN BATISINA YENİ SALDIRI: HASTANE ZARAR GÖRDÜ AFP haber ajansı, İsrail'in ülkenin batısına yeni bir saldırı düzenlediğini aktardı. Basına yansıyan haberlerde, İsrail'in İran'ın batısına düzenlediği saldırılarda bir hastanenin hasar gördüğü belirtildi. İran'ın Press TV kanalı, ülkenin batısındaki Kirmanşah kentindeki Farabi Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde camların kırıldığı, hastaların odalarının zarar gördüğü, tavanların çöktüğü görüldü. İran'ın devlet haber ajansı IRNA da konuya ilişkin haberinde İsrail'in bugün yerel saatle 09.00 sıralarında Farabi Hastanesi ve Tıp Merkezi ile etrafındaki binalara füze saldırısı düzenlediğini aktardı. Haberde, "Saldırının ardından Farabi Hastanesi'nin pek çok kısmı ciddi zarar gördü" denildi. Tesnim haber ajansının aktardığına göre, İranlı bir yetkili, aralarında MQ-9 İHA'sının da olduğu sekiz gelişmiş İHA'yı İran'ın batısı üzerinde vurduklarını açıkladı.

11.50 - BM'DEN "ACİL DİPLOMATİK MÜZAKERE" ÇAĞRISI Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail ile İran arasında devam eden saldırıları sonlandırma ve çözüme giden bir yol bulunması için acil diplomatik müzakere çağrısında bulundu.



BM İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 59'uncu Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Türk, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jürg Lauber başkanlığında başlayan toplantının açılışında konuşma yaptı. İsrail ile İran arasında devam eden çatışmaların tırmanışının "derin endişe verici" olduğunu belirten Türk, "Bu saldırıları sonlandırmak ve çözüme giden bir yol bulmak için gerginliğin azaltılması ve acil diplomatik müzakere çağrısında bulunan herkese katılıyorum" dedi.



Türk, her iki tarafın da uluslararası hukuka, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerdeki sivillerin korunmasına tam saygı göstermesi çağrısı yaptı.



11.45 - İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ İran'ın saldırısı sonrası Hayfa. İsrail İç Cephe Komutanlığı, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında şu ana kadar 24 kişinin öldüğünü, Bat Yam'daki kayıp bir kişinin hayatı konusundaki endişelerin sürdüğünü açıkladı. İsrail'deki toplam yaralı sayısının ise 592 olduğu bilgisi verildi.

11.30 - İSRAİL: İRAN 370 BALİSTİK FÜZE FIRLATTI, 30 NOKTA İSABET ALDI İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "İran’ın 13 Haziran’dan bu yana süren misillemelerinde 370 balistik füze karşılandı, 30 noktaya isabet alındı" bilgisi verildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise İran'a yönelik saldırılarda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun istihbarat birim şefi Muhammed Kazimi'nin de olduğı dört üst düzey İranlı istihbarat yetkilisinin öldürüldüğü ileri sürüldü. Ordu, yaptığı ayrı bir açıklamada da İsrail'e doğu sınırından giren "uçan şüpheli bir hedefe" müdahale edildiği bilgisini verdi. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri bölgesinde de insansız hava aracı (İHA) sirenlerinin çaldığı, ordunun bir İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

10.30 - İRAN: ABD'NİN SUÇ ORTAĞI OLDUĞUNA ŞÜPHE YOK İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ile devam eden savaşa dair değerlendirmelerde bulundu. El Cezire haber sitesinin aktardığına göre, Bekayi, "Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere, eğer BM Antlaşması'na, hukukun üstünlüğüne, uluslararası hukuka ve uluslararası toplumun kolektif güvenliğine inanıyorlarsa harekete geçmeleri gerektiğini hatırlatıyorum" dedi. "BM Güvenlik Konseyi'nin gerekli önlemleri almasının zamanı geldi" diyen Bekayi, sözün değil, eylemin zamanı olduğunu söyledi. Sözcü, "Yırtıcı, kurban ile aynı kefeye konulamaz. Çifte standart uygulamaya devam edemezsiniz" diye konuştu.



İsrail güçlerinin meskun mahalleri ve İsfahan ile diğer bölgelerdeki barışçıl nükleer tesisleri hedef aldığını belirten Bekayi, bunun uluslararası hukuku ve normları ihlal ettiğini kaydetti. Savaşı başlatanın İsrail olduğuna dikkat çeken Bekayi, İsrail'in sivilleri hedef alıp öldürmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

ABD'nin İsrail konusundaki yaklaşımını da değerlendiren Bekayi, ABD yönetimi ve ABD'li yetkililerin İsrail'in saldırganlığının suç ortağı olduğuna dair hiçbir şüphelerinin olmadığını kaydetti. Bakanlık Sözcüsü, meclisin nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasından çekilmek için tasarı hazırladığını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin özellikle Natanz nükleer tesisine saldırı da dahil olmak üzere İsrail'in suçlarını çok açıkça kınaması gerektiğini belirtti. Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı da İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarını kınamaya çağırdı.

10.25 - İSRAİL'DE YENİDEN SİRENLER ÇALIYOR İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'in güneyine doğru fırlatılan bir füzeyi tespit ettiklerini açıkladı. Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan mühimmatın İsrail topraklarına girmeden önce düştüğü bilgisi verildi. İsrail'in Haartez gazetesi de ülkenin güneyinde saldırı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığını aktardı. Gazete, ülkenin kuzeyinde de insansız hava aracı (İHA) sirenlerinin çaldığını bildirdi.

10.20 - ÇİN'DEN İSRAİL'E "DERHAL" ADIM ATMA ÇAĞRISI Çin Dışişleri Bakanlığı, dördüncü gününde devam eden İsrail-İran savaşına dair açıklamasında, Çin'in ilgili tüm taraflarla iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye devam etmek ve gerilimin düşmesine yardımcı olmak için yapıcı bir rol oynamak istediğini bildirdi. Bakanlık, İsrail'e gerilimi düşürmek için "derhal" adım atma çağrısında bulundu.

10.10 - İRANLI KOMUTAN İSRAİL SALDIRISINDA ÖLDÜ Tahran/İran. El Cezire haber sitesinin aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ensa El Mehdi birimi, İsrail'in Zencan eyaletine düzenlediği saldırıda bir komutanlarının ve bir askerin öldüğünü açıkladı. Tesnim haber ajansı, hayatını kaybeden komutanın Zencan'ın Iljrud bölgesinden sorumlu Reza Necefi olduğunu aktardı. Habere göre, saldırıda İran askeri Hasan Resuli de yaşamını yitirdi.

10.00 - İSRAİLLİ BELEDİYE BAŞKANI: 2 KİŞİ DAİRELERİNİN İÇİNDEKİ "GÜVENLİ ODADA" ÖLDÜRÜLDÜ İsrail'in iç kesimlerindeki Petah Tika kentinin Belediye Başkanı Rami Greenberg, kamu yayıncısı KAN'a yaptığı açıklamada, İran'ın bugün sabah saatlerinde düzenlediği füze saldırılarında ölen iki kişinin apartman dairelerinde bulunan "güvenli odanın" içinde bulunduğunu ve bu esnada öldüğünü söyledi. Belediye Başkanı, söz konusu odanın doğrudan isabet aldığını belirtti. Hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri hakkında ise bilgi paylaşılmadı.

09.50 - İSRAİL: İLK KEZ "BARAK MAGEN" HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KULLANILDI İran'ın saldırısı sonrası İsrail'in Ramat Gan bölgesi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan fırlatılan sekiz insansız hava aracının (İHA) dün gece donanmanın füze gemileri tarafından engellendiği belirtildi. Ordunun açıklamasında, söz konusu engelleme çalışmasının ilk defa "Barak Magen" hava savunma sisteminin kullanılarak gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

﻿09.35 - İRAN'IN KİRMANŞAH KENTİNDE PATLAMALAR

İsrail, 13 Haziran'da da Kirmanşah'a saldırdı. İran basını, ülkenin batısındaki Kirmanşah kentinde patlamalar olduğunu aktardı. En az bir kişinin yaralandığı belirtildi.

09.20 - İSRAİL: SON SALDIRILARDA CAN KAYBI SEKİZE YÜKSELDİ İran'ın saldırısı sonrası İsrail arama-kurtarma çalışanları Hayfa'da. İsrail polisi, İran'ın saldırıları sonrası Hayfa'da üç kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. İsrail ordu radyosu, İran'ın pazar gecesi ve pazartesi erken saatlerde düzenlediği saldırılarda yaşanan can kaybının sekize yükseldiğini aktardı. İsrail Sağlık Bakanlığı da yaptığı açıklamada gece saatlerinde ülkenin kuzeyine ve iç kesimlerine düzenlenen füze saldırılarında 287 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

09.15 - İSRAİL: İRAN'IN HAVA SAVUNMA BİRLİKLERİ HEDEF ALINDI İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran yakınlarında hava savunma birliklerini ve bir fırlatma rampasını hedef aldığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, hava kuvvetlerinin İran genelinde "hava üstünlüğü sağlamak üzere" saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi. Tahran’ın güneyinde hava savunma birlikleri ve bir fırlatma rampasının hedef alındığı belirtilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler paylaşıldı.

08.25 - İSRAİL SAVUNMA BAKANI'NDAN TAHRAN HALKINA TEHDİT İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanları tehdit etti. Katz, İsrail'in dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e işaret ederek İran'ı, İsrail'i saldırılarını sürdürmekten caydırmak için İsrail'deki sivilleri hedef almakla suçladı. Katz, "Tahran halkı bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" ifadelerini kullandı.

07.45 - İRAN CUMHURBAŞKANI: NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasında bulundu. Nükleer enerji ve araştırmanın hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da" diye konuştu.

07.40 - ABD MİSYONUNUN BİNASI ZARAR GÖRDÜ ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'deki ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu'nun bugün de resmi olarak kapalı kalacağını bildirdi. Paylaşımda, İran'ın attığı ve yakınlara düşen bir füze sebebiyle Tel Aviv'deki büyükelçilik şubesinin hafif hasar gördüğünü belirten Huckabee, ABD personelinin olayda yaralanmadığını açıkladı.

07.35 - İSRAİL'İN İÇ KESİMLERİNDE ÖLÜ SAYISI BEŞE YÜKSELDİ İran'ın füze saldırısı, İsrail'in iç kesimlerindeki bir binada hasara sebep oldu. İsrail polisi, İran'ın balistik füze ile saldırı düzenlediği İsrail'in iç kesimlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Haaretz gazetesi, acil durum servislerinin bu sabah erken saatlerde düzenlenen saldırılarda ölen beş kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini verdi. İsrail kurtarma servisleri, İran'ın saldırılarında yaralı sayısının da 87 olduğunu bildirdi.

07.30 - İRAN: İSRAİL SİSTEMLERİNİN BİRBİRLERİNİ HEDEF ALMASINI SAĞLADIK İngilizce ve Fransızca yayın yapan İran devlet televizyonu Press TV'nin aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik saldırılarda yeni yöntemlerin kullanıldığını ve İsrail sistemlerinin birbirlerini hedef alınmasının sağlandığını bildirdi.

07.15 - İSRAİL: KUDÜS GÜCÜ KOMUTA MERKEZLERİ HEDEF ALINDI Tahran/ İran İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün komuta merkezlerini hedef aldıklarını iddia etti. İran'dan yapılan açıklamada ise İsrail'in "başarılı bir şekilde" vurulduğu belirtilerek İsrail'deki "yaşamsal hedeflere yıkıcı" operasyonlar gerçekleştirileceği belirtildi. İsrail acil durum servisi MADA, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İran'ın fırlattığı dört füze sebebiyle 100'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Dört kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi verildi.

05.00 - TEL AVİV'DE SİRENLER SUSMUYOR İran'ın sabaha karşı ateşlediği füzelerden bazıları hava savunma sistemlerini aşarak Tel Aviv ve çevresine isabet etti.



İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.



AA ekibi Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.



İsrail ordusu, füzelerin isabet ettiği yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

04.00 - İRAN YENİ FÜZELER ATEŞLEDİ

İran füzeleri Hayfa'yı da hedef aldı İsrail ordusu, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.



Hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı vurgulanırken halka yönelik sığınakların yakınında durulması talimatı yinelendi.



Açıklamada, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması talimatı verildi.

03.45 - TAHRAN'DA İSRAİL AJANLARININ DRONE ÜRETİM ATÖLYESİ BULUNDU İran güvenlik güçleri, dördüncü günde de saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail'in başkent Tahran'da kurduğu bir drone üretim atölyesine baskın yaptı.



03.30 - İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 16'YA ÇIKTI

İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırılarında ölü sayısı 16'ya yükseldi.



İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın dün Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'a düzenlediği saldırıya ilişkin 2 kişinin daha cansız bedenlerine ulaşıldığını, ölenlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.



Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Böylece, İsrail'in başlattığı saldırıların ardından İran'ın yaptığı misillemelerde ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

01.10 - TAHRAN'A YENİ DALGA SALDIRI

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı.



Başkent Tahran'ın farklı noktalarından patlama sesleri duyuluyor.



İran devlet televizyonu, saldırıların Şehriyar ilçesinde yoğunlaştığını duyurdu.

00.50 - İSRAİL'DE HALKA TALİMAT: SIĞINAKLARIN YANKININDAN AYRILMAYIN



İsrail ordusu, İran'dan fırlatılmaya devam eden füzeler nedeniyle halka sığınakların yakınından ayrılmama talimatı verdi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülke genelinde kamusal alanlarda hareketin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması istendi.



Açıklamada, uyarı geldiğinde yakınında bulunulan sığınaklara girilmesi ve bir güncelleme yayımlanana kadar çıkılmaması talimatı verildi.