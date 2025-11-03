İran'dan yeni nükleer çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pentagon'a 33 yıl aradan sonra testlere yeniden başlama talimatı vermesinin ardından başlayan nükleer gerilim devam ederken İran'dan yeni bir hamle geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Atom Enerjisi Kurumu'nu ziyaret etti. Pezeşkiyan, bilim insanlarıyla birlikte tesisi gezdi, bilgi aldı.



"DAHA GÜÇLÜ İNŞA EDECEĞİZ"



ABD'nin, İsrail savaşı sırasında İran'ın nükleer tesislerini vurmasına atıf yapan Pezeşkiyan, nükleer tesislerin eskisinden daha güçlü şekilde yeniden inşa edileceğini söyledi. "Binaları yıkarak bizi geriletemezsiniz, İranlı bilim insanları hala nükleer bilgiye sahip" dedi. Tahran'ın nükleer silah peşinde olmadığını yineledi.



NÜKLEER MÜZAKERELER



Ziyarete ilişkin video, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde paylaşıldı. Pezeşkiyan'ın ziyareti, Umman'ın açıklamasından bir gün sonra geldi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el Buseydi, ABD ile İran arasında müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

Umman, Tahran ile Washington arasında beş tur görüşmeye ev sahipliği yaptı. Altı tur görüşme beklenirken İsrail İran'a saldırıya geçmişti. 12 gün süren savaşın sonunda ABD de İran'ın nükleer tesislerini vurmuştu. Donald Trump, "İran'ın nükleer programını yok ettik" dese de hasarın ne kadar büyük olduğu bilinmiyor.