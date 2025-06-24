İran'dan yeni saldırı dalgası: Apartman bloğu vuruldu, ölüler var

Ateşkes tartışmaları sürerken İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı düzenlendi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu.



İsrail ordusu, sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı.



Ordu, İran'dan dördüncü füze dalgasının fırlatıldığını kaydetti.



İsrail basını, İran'ın fırlattığı füzelerden birinin Beerşeba'da bir apartman bloğuna isabet ettiğini duyurdu.



İsrail Acil Servisi, Beerşeba'daki saldırıda 6 kişinin hayatını kalbettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bazı kaynaklar ise ölü sayısının 8'i bulduğunu öne sürdü.