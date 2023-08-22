İran'dan yeni silahlı İHA'sını ve 2 füzesini tanıttı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, "Savunma Sanayisi Günü" münasebetiyle düzenlenen tanıtım törenine Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani katıldı.



Muhacir 10 adı verilen SİHA, 7 bin metre irtifada 24 saat uçma kapasitesine sahip. 450 litre yakıt alan 2 bin kilometre menzilli yeni SİHA'nın saatte 210 kilometre hıza ulaşabildiği belirtildi.



SİHA'dan İran yapımı elmas füzesi ve kaim bombasının atılabildiği kaydedildi. HÜRREMŞEHR VE HACI KASIM BALİSTİK FÜZELERİ



Aynı törende Hürremşehr ve Hacı Kasım balistik füzeleri de tanıtıldı.



İran Savunma Bakanlığı Uzay Kurumu uzmanlarının geliştirdiği Hürremşehr füzesi 2 bin kilometre menzile sahip. Yüksek patlama gücüne sahip 1500 kilogram ağırlığında başlık taşıyabilen balistik füzenin boyu 13 metre.

ABD'nin Irak'ta 2020'de düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'ye atfen Hacı Kasım adı verilen diğer balistik füze ise 1400 kilometre menzilli. 500 kilogram ağırlığında başlık taşıyabilen füze 11 metre boyunda. NTV’yi sosyal medyadan takip edin