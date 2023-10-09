İran'dan zafer mesajı

"SALDIRIYA DAHİL DEĞİLİZ"



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dün acil toplandı. İran'ın BM misyonu, Hamas saldırılarına karışmadıklarını aktardı.



İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu tarafından Hamas saldırısının sorumlusu olarak İsrail gösterildi. Bu saldırının İsrail'in yıllardır süre gelen işgal ve suçlarının sonucu ortaya çıkan meşru müdafa olduğu savunuldu.



Yapılan açıklamada, "Filistin'e destek veriyoruz. Ancak Filistin'in düzenlediği saldırıya dahil değliz" denildi.