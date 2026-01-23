İran’dan Zelenski’ye tepki. "Dünya palyaçolardan bıktı"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamasında, İranlıların kendilerini nasıl savunacağını bildiğine ve yabancı güçlerden yardım istemediğine vurgu yapan Arakçi, “Sayın Zelenski, dünya palyaçolardan bıktı. Paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine İranlılar kendilerini nasıl savunacağını bilir.” ifadelerini kullandı.

“ABD'NİN İRAN'A SALDIRMASINI İSTİYORLAR”

Arakçi, Ukraynalı yetkililerin, ABD ve Avrupa’dan yapılan maddi yardımlarla zenginleştiğine vurgu yaparak, “Hiç utanmadan Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nı da ihlal edecek şekilde ABD’nin İran’a yasa dışı şekilde saldırmasını istiyorlar.” dedi.

Zelenski, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında yaptığı konuşmada, İran'da düzenlenen protestolar hakkında değerlendirmede bulunarak "İran halkına yeterince yardım edilmediğini, Avrupa'nın kenara çekildiğini ve İran'daki olaylar konusunda ABD'nin nasıl hareket edeceğinin beklendiğini" söylemişti.