İran'dan nükleer tehdidi: "Çatışma çıkarsa ABD üslerini vururuz"

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzadeh, ABD ile nükleer müzakerelerin başarısız olması ve çatışma çıkması hâlinde İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldıracağını söyledi.



İranlı bakan, bu açıklamayı İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin altıncı turuna günler kala yaptı.



Basın toplantısında konuşan Nasirzadeh, "Diğer taraftan bazı yetkililer müzakerelerden sonuç alınamazsa çatışma çıkacağına dair tehditlerde bulunuyorlar. Eğer bizimle bir çatışmaya girilirse. ABD'nin tüm üsleri bizim için ulaşılabilir mesafede ve bu üsleri ev sahipliği yapan ülkelerde açıkça hedef alacağız" dedi.

TRUMP, ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık dönemi sırasında 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. İran anlaşmanın iptali sonrasında uranyum zenginleştirmeye devam etmişti.



ABD'nin yeni nükleer anlaşma teklifine göre ABD, İran'dan uranyum zenginleştirme progamını sonlandırmasını isterken, İran ise ABD'nin bu talebinin İran'ın çıkarlarına aykırı olduğunu belirterek kendi topraklarında barışçıl nükleer enerji üretmeye hakkının olduğunu söylüyor ve yüksek seviyede zenginleştirilmiş mevcut uranyum stokunu yurt dışına göndermek istemiyor.

RUSYA: İRAN'IN ELİNDEKİ URANYUMU DEVRALABİLİRİZ



RIA Novosti haber ajansında bugün yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın İran ile ABD'nin anlaşmasına yardımcı olmak için İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyum stokunu devralabileceğini belirtti.



Trump, nükleer anlaşmaya varılamazsa İran'ı bombalama tehdidinde bulunmuştu. Nükleer müzakerelerin yeni turu bu hafta yapılacak. Trump müzakerelerin yeni turunun yarın yapılacağını söylerken, İran ise Pazar günü Umman'da yapılacağını belirtiyor.