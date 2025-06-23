İran'ı arayanların duyduğu gizemli kayıt: "Hayat sürprizlerle dolu"

İran'da yaşayan arkadaşlarını ve sevdiklerini aramaya çalışan kişiler, önceden kaydedilmiş sesli mesajlarla karşılaştı.



CNN'in dinlediği bir telefon görüşmesinde, İran dışındaki bir kişi arkadaşının sesini duymayı umut ederken, onun yerine robotik bir sesle karşılaşıyor. Mesaj şöyle başlıyor: “Merhaba, dinlemek için zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.”

90 SANİYE SÜREN SESLİ MESAJ



Mesajın devamında ise, “Hayat beklenmedik sürprizlerle doludur ve bu sürprizler bazen neşe getirirken, bazen de bizi zorlar. Önemli olan, bu zorlukların üstesinden gelmek için içimizdeki gücü keşfetmektir.” ifadelerine yer veriliyor.



Yaklaşık 90 saniye süren bu mesaj, daha sonra dinleyiciye gözlerini kapatmasını ve kendisini “huzur ve mutluluk getiren” bir yerde hayal etmesini öneriyor.

KAYDIN FARKLI VERSİYONLARI DA VAR



Farklı varyasyonları rapor edilse de, bu versiyonun İran’daki cep telefonlarını arayan kişiler tarafından en sık duyulan olduğu belirtiliyor. Sabit hatlar arandığında ise benzer bir mesaja rastlanmadı.



Bu sesli mesajlar, İran’ın güvenlik gerekçesiyle ülke genelinde geçici internet kısıtlamaları getirmesinin ardından yaygınlaştı. WhatsApp gibi uygulamalara erişim kesilince, yurtdışındaki kişiler sevdiklerini doğrudan telefonla aramaya başladı. Uygulama üzerinden yapılan aramalarda bu mesaj duyulmuyor.

İNTERNET KISITLAMALARI DEVAM EDİYOR



İran'daki İletişim Bakanlığı’na göre, yurtdışındaki İranlıl aileleriyle yerli mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurabiliyor.



İran hükümeti, ülkede internet erişimini sık sık kısıtlıyor. 2022’deki ülke çapındaki protestolar sırasında, muhalefeti bastırmak amacıyla birden fazla internet kesintisi uygulanmıştı.