İran'ı vuran uçaklar Beyaz Saray semalarında uçtu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda kullanılan B-2 bombardıman uçaklarının konuşlandığı Missouri eyaletindeki Whiteman Hava Üssü'nden görevli askerleri ve ailelerini Beyaz Saray bahçesindeki 4 Temmuz kutlamalarında ağırladı.

Trump'ın balkondan yaptığı konuşma öncesinde B-2 ve F35 uçakları Beyaz Saray semalarında uçuruldu.



Trump, konuşmasında, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların "tarihteki en başarılı operasyonlardan biri" ve "kusursuz" olduğunu belirterek, "Her bir bomba hedefi vurdu. Tam anlamıyla yıkım oldu." dedi.



"ÜLKEYİ ALTIN KUBBEYLE SARACAĞIZ"



Orduyu modernleştireceğini söyleyen Trump, "Tüm ülkeyi Altın Kubbe ile saracağız." ifadesini kullandı.

Trump, kendi döneminde ABD'nin dünya sahnesinde yeniden "saygı kazandığını" vurgulayarak, NATO liderlerinin savunma harcamalarını sırf o istediği için artırdığını ifade etti.



Biden döneminde "korkunç 4 yıl" geçirildiğini savunan Trump, "Afganistan, ülkemiz tarihindeki en utanç verici anlardan biriydi. Böyle bir şey olmasına bir daha asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.



İsrail saldırıları ve İran'ın misillemesiyle başlayıp 12 gün süren savaş, ABD'nin 22 Haziran'da Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisi vurması sonrası 24 Haziran'da sağlanan ateşkesle sona ermişti.