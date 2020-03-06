İran'ın 2 eyaleti corona virüs önlemleri nedeniyle girişlere kapatıldı

Corona virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için hayata geçirilen plan kapsamında Mazenderan ve Gilan eyaletleri girişlere kapatıldı.

AP - Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 01:03

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İran'ın tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı.

Mazenderan Vali Yardımcısı Hüseyin Hasannejad, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında, kalmak amacıyla eyaletin batısından giriş yapmak isteyen araçlara izin vermeyeceklerini belirtti.

Corona virüsün daha fazla yayılmasını engellemek için araçların izlenmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili planın hayata geçirildiğini aktaran Hasannejad, bu uygulama kapsamında Mazenderan'a bağlı kentlerde kalmak amacıyla gelen araçların geçişine izin verilmeyeceğini ifade etti.


Öte yandan, Mazenderan'a bağlı Ramser ilçesi ile Gilan eyaletine bağlı şehirler arasındaki yolların da çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, dün yaptığı açıklamada, halka okul tatilini fırsata dönüştürüp yolculuk yapmamaları çağrısında bulunarak, salgının olduğu şehirlerin girişlerine kontrol noktaları kurarak giriş-çıkışları denetim altında tutacaklarını belirtmişti.

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