İran'ın ardından Suudi Arabistan da BRICS'e katıldı

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu ekonomik topluluk BRICS genişlemeye devam ediyor.

Dün İran'ın resmen katıldığı topluluğa bugün de Suudi Arabistan katıldı.



Suudi devlet televizyonu, ülkenin BRICS ülkeler bloğuna resmen katıldığını duyurdu.



Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Saud Al Faysal, 2023'te düzenlenen BRICS Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, krallığın önerilen 1 Ocak katılım tarihinden önce ayrıntıları inceleyeceğini ve uygun kararı alacağını söylemişti.



Prens Faysal bin Farhan, BRICS grubunun ekonomik işbirliğini güçlendirmek için "faydalı ve önemli bir kanal" olduğunu belirtmişti.



BRICS, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek ağustos ayında üyelik davetinde bulunmuştu.



Suudi Arabistan'ın katılımı, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerilimlerin ve Çin'in ülke içindeki nüfuzunun arttığı bir döneme denk geliyor.



BRICS NEDİR, NASIL OLUŞTU?



Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS, Batı'nın küresel finans sistemi üzerindeki hakimiyetine meydan okumayı amaçlıyor.



2001 yılında yatırım bankası Goldman Sachs’ta çalışan Jim O'Neill isimli bir ekonomist, birliğe ismini veren "BRIC" kısaltmasını, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in İngilizcelerinin baş harflerinden üretti.



Bunlar o dönemde, yüzölçümü olarak büyük, orta gelir düzeyinde olan ama hızlı büyüyen ekonomilerdi. O’Neill bu ülkelerin 2050’ye kadar dünyanın en büyük ekonomileri arasında olacağını öngördü.



2006 yılında dört ülke bir araya gelmeye karar verdi ve BRIC’i oluşturdu. 2010 yılında Güney Afrika’nın katılımıyla BRICS halini aldı.