İran'ın başkenti Tahran'a yılın ilk karı yağdı

Özellikle Tahran'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı birkaç santimetreyi bulurken, bu yıl ilk kez şehir merkezine kadar inen kar yağışı, soğuk kış havasını hissettirdi.



Uzun süredir hava kirliliğiyle baş etmeye çalışan başkent sakinleri, park ve bahçelerde karın keyfini çıkardı. Tahranlılar, kar yağışının başlamasıyla birlikte sosyal medyada yoğun bir şekilde kar manzaralarını paylaştı.



Kar yağışı, sadece şehrin görsel manzarasını değiştirmekle kalmadı aynı zamanda günlük yaşamı da etkiledi. Bazı bölgelerde kar birikintileri nedeniyle sokaklarda yürüme güçlükleri yaşandı. Özellikle şehir merkezindeki yoğun trafikte araçların ilerlemekte zorluk yaşadığı gözlendi.

