İran'ın devrik şahı Pehlevi'nin oğlu Netanyahu ile görüştü

İsrail'i ziyaret eden İran'ın son Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Görüşmeye İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel de katıldı.

İran'ın devrik şahı Pehlevi'nin oğlu Netanyahu ile görüştü

Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi Soykırımı (Holokost) anma etkinlikleri kapsamında İsrail'e gelen devrik Şahı'nın oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi ile görüştü.

İsrail İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu sürgündeki Prens Rıza Pehlevi, Holokost anma etkinlikleri kapsamında İsrail'e geldi.

İran'ın devrik şahı Pehlevi'nin oğlu Netanyahu ile görüştü - 1

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Holokost Müzesi Yad Vashem'deki anma etkinliklerine katılan Pehlevi ile görüştü. Görüşmeye İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gemliel'in de katıldığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Buluşmanın içeriğine ilişkin başka detay verilmedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürgündeki Pehlevi'nin ziyareti, "İran'dan İsrail'e gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret" biçiminde tanımlandı.

İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Prens Rıza Pehlevi, Washington'da yaşıyor ve Batı yanlısı tutumuyla tanınıyor.

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