İran'ın devrik şahı Pehlevi'nin oğlu Netanyahu ile görüştü

Netanyahu, Batı Kudüs'teki Holokost Müzesi Yad Vashem'deki anma etkinliklerine katılan Pehlevi ile görüştü. Görüşmeye İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gemliel'in de katıldığına ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.



Buluşmanın içeriğine ilişkin başka detay verilmedi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürgündeki Pehlevi'nin ziyareti, "İran'dan İsrail'e gerçekleştirilen en üst düzey ziyaret" biçiminde tanımlandı.



İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Prens Rıza Pehlevi, Washington'da yaşıyor ve Batı yanlısı tutumuyla tanınıyor.