İran'ın dini lideri Hamaney: Esad'ın devrilmesinde komşu bir ülkenin rolü var

İran basınının aktardığına göre İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Suriye'de yaşananların ABD ve İsrail’in ortak planının sonucu olduğunu söyledi.

Hamaney, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana yaptığı ilk yorumda Tahran'ın elinde “Suriye'de yaşananların ABD ve Siyonist rejimin ortak planının ürünü olduğuna dair kanıtlar” olduğunu söyledi.



“Evet, Suriye'ye komşu bir hükümet bu olayda açık bir rol oynadı ve oynuyor. Bunu görüyoruz” diyen Hamaney, ülke ismi vermedi.



Hamaney, Tahran'ın Esad rejimini eylül ayından itibaren tehditler konusunda uyardığını ancak "düşmanı" görmezden geldiğini dile getirdi.



Dini lider, "Baskı uygulandığında, suçlar işlendiğinde direniş daha güçlü hale geliyor" diye ekledi.

Muhalif grupların Beşar Esad rejimini devirdiği Suriye'de geçiş dönemi yaşanıyor.



Şam'da yaşanan belirsizlik duurmunu fırsat olarak gören İsrail ise Suriye'yi işgale başladı.



İsrail güçlerinin Şam'a 25 kilometre kadar yaklaştığı belirtilirken ordu sözcülüğü bu iddiaları reddediyor.

