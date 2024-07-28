İran'ın dini lideri Hamaney, Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığını resmen onayladı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, bu ayın başlarında tamamlanan erken seçimlerin ardından reformist Mesud Pezeşkiyan'ı dokuzuncu cumhurbaşkanı olarak resmen onayladı.



Hamaney'in ofisinin müdürü tarafından okunan bir mesajda şöyle denildi: “Bilge, dürüst, popüler ve alim Sayın Pezeşkiyan'a verilen oyu onaylıyorum ve kendisini İran İslam Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olarak atıyorum”.



Yeni cumhurbaşkanının salı günü parlamento önünde yemin etmesi bekleniyor.



Onay töreni, başkent Tahran'da üst düzey İranlı yetkililer ve yabancı diplomatların katılımıyla gerçekleşti ve devlet televizyonunda yayınlandı.

Törene Celili'nin yanı sıra Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını İran'ın ana reformist koalisyonuyla birlikte destekleyen eski ılımlı cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı.



Pezeşkiyan, mayıs ayında helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin yerine geçti.

5 Temmuz'da muhafazakâr Said Celili'ye karşı ikinci tur seçimlerini kazanmıştı.

69 yaşındaki Pezeşkiyan, 16 milyondan fazla oy ya da kullanılan yaklaşık 30 milyon oyun yaklaşık yüzde 54'ünü aldı.



İran seçim otoritesine göre ikinci tur seçimlere katılım oranı yüzde 49,8 ile ilk turdaki rekor düşük seviye olan yüzde 40'ın üzerine çıktı.



Pezeşkiyan, tüm adayların muhafazakarların hakimiyetindeki Koruyucular Konseyi tarafından onaylandığı seçimde, İran'ın reformcu kampını temsil etmesine izin verilen tek adaydı.