İran'ın dini lideri Hamaney'den ABD ve İsrail'e uyarı: Ezici bir yanıt alacaklar

İran'ın İsrail saldırısına yanıt verip vermeyeceği üzerinde tartışmalar sürerken Tahran'dan bir açıklama daha geldi.

Devlet medyasının aktardığına göre öğrencilere seslenen İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in, İran'a ve direniş cephesine karşı yaptıkları için şüphesiz ezici bir yanıt alacaklarını bilmeli" dedi.

Hamaney bu açıklamaları, 1979 yılında ABD destekli Şah'ı deviren İslam devriminden kısa bir süre sonra, radikal öğrencilerin Tahran'daki Amerikan elçiliğini ele geçirmesinin yıldönümü öncesinde yaptı.

Hamaney'in ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İran'ın İsrail'e “şiddetli, diş kırıcı bir yanıt” vermeyi planladığı bildirilmişti.

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Ali Fadavi de yaptığı açıklamada, “İran'ın Siyonist saldırganlığa yanıtı kesindir. Siyonistlerin sahip olduğu her şeyi tek bir operasyonla yok edebilecek güçteyiz” demişti.