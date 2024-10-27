İran'ın dini lideri Hamaney: İsrail saldırısı ne küçümsenmeli ne de abartılmalı

İsrail'in İran'a yönelik misilleme saldırısı sonrası Tahran'dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırısının "ne küçümsenmesi ne de abartılması" gerektiğini söyledi.

İlk açıklamasını, öldürülen dört silahlı kuvvetler mensubunun aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmede yapan Hamaney, İsraillilerin saldırıların etkisini gerçekte olduğundan daha büyük göstermeye çalıştığını, ancak İran içinde saldırıları daha küçük göstermeye yönelik herhangi bir hareketin de “yanlış” olacağını söyledi.

Hamaney, “Bunun hiçbir şey olmadığını ve önemli olmadığını söylemek bizim için yanlış olur” dedi.

Dini lider, şunları ekledi: “Siyonist rejimin hesaplama hatası bozulmalıdır. Onlar İran'ı, gençlerini ve milletini tanımıyorlar. İran milletinin gücünü, yeteneklerini, inisiyatifini ve iradesini henüz tam olarak kavrayamadılar, bunu anlamalarını sağlamalıyız.”

Resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Hamaney ayrıca Tahranlı yetkililerin, İran'ın gücünü en iyi nasıl göstereceklerine karar vermeleri gerektiğini belirtti.

İSRAİL'İN MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail ordusu, önceki gün İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlemişti.

İran medyasına göre, Tahran ve Kerec şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi.

Saldırılara cevap vermeye hazırlıklı olduğunu ve orantılı karşılık vereceğini bildiren İran, dört askerinin öldüğünü açıkladı.

Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi.