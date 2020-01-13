İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında ölenlerin 50'sinin kimliği belirlendi

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi, füzeyle vurularak düşürülen Ukrayna uçağında ölen 176 kişiden 50'sinin kimlik tespitinin yapıldığını açıkladı. Diğer taraftan İran Hükümet Sözcüsü, uçağın İran savunma sistemi tarafından füzeyle vurulduğu bilgisinin Cumhurbaşkanı Ruhani ve hükümet üyelerinden gizlendiğini söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Mescidi, "Cesetlerden alınan 800 numune incelendi, 50 kişinin kimliği tespit edildi." dedi.

Mescidi, hayatını kaybeden diğer kişilerin de kimliklerinin bir an önce belirlenmesi için uzman ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

"UKRAYNA UÇAĞININ FÜZEYLE VURULDUĞU HÜKÜMETTEN SAKLANDI" 

İran devlet televizyonuna göre,İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, "Biz, yalancılık ve olayı gizlemekle suçlandık. Gerçekte durum böyle değildi. Biz yalan söylemedik, konuyla ilgili bize bilgi verilmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani dahil hükümet üyelerine, uçağın hava savunma sistemi tarafından "istem dışı" vurulduğu bilgisinin cuma günü öğleden sonra verildiğini belirten Rebii, "Ruhani, konudan haberdar olunca, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyini toplantıya çağırdı ve konuyla ilgili açıklama yayımlandı." ifadelerini kullandı.

"GEÇ BİLDİRİLMESİNDEN HÜKÜMET RAHATSIZ"

Rebii, "Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade, konudan çarşamba günü haberdar olduğunu ve üstleriyle paylaştığını söyledi. Üstler de konunun incelenmesi gerektiğini düşünmüşler." diye konuştu.

Konunun 2 gün sonra hükümete bildirilmesinde bir kasıt bulunmadığını öne süren Rebii, "Geç bildirilmesinden biz de rahatsızız. Problem, kurumlar arasındaki yapısal iletişim sorunundan kaynaklanıyor." dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Tahran yönetimi, başta uçağın İran ordusu tarafından düşürüldüğü iddialarını reddetmiş, ancak olaydan 3 gün sonra İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "cruise (seyir) füzesi" olarak algılandığını ve kısa menzilli füze ile "yanlışlıkla" vurulduğunu itiraf etmişti.

İRAN'DA DÜŞEN YOLCU UÇAĞININ PATLAMA ANI

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