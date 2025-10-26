İran'ın en büyük özel bankası battı

İran'ın en büyük özel bankası iflas ettiğini açıkladı.

2012'de kurulan Ayandeh Bank'ın, 150'si başkent Tahran'da olmak üzere ülke çapında 270 şubesi vardı.

Bankanın, 2,9 milyar dolar borcunun bulunduğu, birikmiş kaybının 5,2 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

Ayandeh Bank'ın malvarlığını, Merkez Bankası'nın kararıyla, devlete ait Melli Bank devraldı. Bankada parası olanlara, tasarruflarının tamamının ödeneceği güvencesi verildi.

İran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ilk döneminde nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından yoğun Amerikan ambargosu altında.

Geçen ay, nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tetik mekanizması devreye girdi.

İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları da yeniden uygulanmaya başlandı.