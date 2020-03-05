İran'ın eski Dışişleri Bakan Vekili corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde aktif rol oynayan isimlerden  Şeyhulislam, milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı 05.03.2020 - 23:27

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İran'ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam (67), yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, bir süredir İran'daki Dünya İslam Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Şeyhulislam, bu akşam Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Mesih Danişver Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Milletvekilliği, Şam Büyükelçiliği, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı görevlerinde bulunan Şeyhulislam, 4 Kasım 1979'daki ABD'nin Tahran Büyükelçiliği işgalinde de aktif rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor.

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