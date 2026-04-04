İran'ın füze kapasitesi ne kadar zarar gördü? ABD-İsrail vuruyor, İran saatler içinde yeniden faaliyete geçiriyor

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın kilit hedeflerinden biri İran’ın füze kapasitesi yok etmekti.

Ancak Amerikan istihbarat kurumları, bu hedefe ne kadar yaklaşıldığı konusunda şüphelerini dile getiriyor.

Amerikalı yetkililere göre İran, elindeki balistik füze envanteri ve fırlatma sistemleriyle İsrail ve bölgedeki diğer ülkelere saldırı düzenleme kabiliyetini hala koruyor.



SALDIRILARDAN SAATLER SONRA YENİDEN FAALİYETE GEÇİRİYORLAR



Amerikan New York Times gazetesinde yer alan ve istihbarat raporlarına dayandırılan habere göre İran; Amerikan ve İsrail bombalarıyla vurulan yeraltı füze sığınaklarını kazıp ortaya çıkarıyor. Ve saldırıdan sadece saatler sonra tekrar faaliyete geçiriyor.



İRAN YANILTICI HEDEFLER KULLANIYOR

Haberde İran’ın mevcut kapasitesine ilişkin net değerlendirmeler yapmanın zor olduğu vurgulanırken; İran'ın çok sayıda yanıltıcı hedef kullandığına dikkat çekildi.

Bu nedenle ABD, imha ettiğini düşündüğü fırlatma sistemlerinin ne kadarının gerçek olduğundan emin değil.

New York Times'a konuşan Amerikalı yetkililer, İran'ın savaşın uzaması halinde baskı kurmaya devam edebilmek için füze fırlatma kapasitesinin mümkün olduğunca büyük bir kısmını korumak istediğini belirtiyor.

Zira gazeteye göre de istihbarat raporları, İran'ın bombalanan yeraltı üslerini hızla onararak saatler içinde yeniden devreye soktuğunu ortaya koydu.



İsrail merkezli Haaretz gazetesi de benzer bir duruma dikkat çekmişti. Gazete, İran’ın bombardıman sonrası toprak altında kalan veya enkazla örtülen rampaları iş makineleriyle kazıp çıkardığını ve sadece birkaç saat sonra bu noktalardan yeniden füze ateşlediğini yazmıştı.



ABD'NİN “İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİNİ YOK ETTİK” İDDİASI



Amerikan yayın kuruluşu CNN de İran’ın füze fırlatma sistemlerinin yarısını elinde tuttuğunu bildiriyor. Tüm bunlar Pentagon’un “İran’ın füze kapasitesini büyük oranda yok ettik” açıklamalarına dair soru işaretleri yaratıyor.

Pentagon'dan yapılan açıklamada beş haftanın geride kaldığı savaşta İran’da 11 bin hedefin vurulduğu belirtilmişti.