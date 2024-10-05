İran'ın füze saldırısı: "İsrail büyük ve şiddetli bir karşılığa hazırlanıyor"

Füze saldırılarının ardından İsrail'in İran'a vereceği yanıt merak ediliyor.

1 Ekim gecesi İran'ın 200 füzeyle İsrail'i vurması sonrası Başbakan Binyamin Netanyahu, "Tahran'ın büyük bir hata yaptığını ve bunun bedelini ödeyeceğini" söylemişti.

Saldırı sonrası toplanan İsrail Savaş Kabinesi de İran'a sert bir karşılık verme kararı almıştı.

İsrail kamu yayın kuruluşunun bugün aktardığına göre İsrail ordusu, İran'a büyük ve şiddetli bir askeri yanıt vermeye hazırlanıyor.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada İran'a verilecek karşılıklar konusunda petrol sahalarının vurulmasına alternatifler düşünülmesi gerektiğini ifade etti.



Biden, "İsrailliler İran'ın saldırıları konusunda ne yapacaklarına henüz karar vermediler. İsrailliler kararlarını derhal vermeyecek, ne zaman konuşmak istediklerini bekleyip göreceğiz" diye konuştu.