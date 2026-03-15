İran'ın füze ve İHA stokları yeraltı tünellerinde

ABD'nin füze ve dron stoklarının azaldığını iddia ettiği İran'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Devrim Muhafızları Ordusu, yeraltı tünellerinden görüntüler yayınladı.

Görüntülerin tarihi belirlenemese de insansız hava araçlarının yeraltı tesislerinde konuşlandırıldığı uzunca bir tünel göze çarpıyor. Bazı İHA'ların ise fırlatmaya hazır durumda olduğu dikkat çekiyor.

ABD'den, İran’ın askeri kapasitesinin azaldığına yönelik açıklamalar gelse de Tahran'ın bu gizli tesislerde askeri gücünü koruyabildiği belirtiliyor. Bu tünel sistemlerinin olası saldırılarda İHA’ların hızla devreye sokulmasını sağladığı ve hava saldırılarına karşı koruma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Diğer yandan İran Savunma Bakanlığı, geliştirilmiş silahların kullanımını artıracaklarını açıkladı. Bu da daha yüksek yıkım gücüne ve hassasiyete sahip balistik füzelerin devreye sokulacağı anlamına geliyor.