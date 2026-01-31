İran'ın güney limanında patlama

İran’ın güneyindeki Bender Abbas Limanı’nda büyük bir patlama meydana geldi.

Olayın ardından bazı yabancı medya ve sosyal ağ hesaplarında, patlamanın Devrim Muhafızları komutanlarından birinin hedef alındığı yönünde iddialar yayıldı ancak İran resmi medyası bu tür haberleri yalanladı.

SEKİZ KATLI BİNADA GERÇEKLEŞTİ

Devlet televizyonu, patlamanın kentteki Moallem Bulvarı üzerinde bulunan sekiz katlı bir binada yaşandığını, olayda binanın iki katının yıkıldığını, çok sayıda aracın ve iş yerinin zarar gördüğünü bildirdi.

Açıklamada, arama-kurtarma ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahale çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.