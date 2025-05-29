İran'ın güneydoğusunda 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Ciroft ilçesinin Boluk kasabası olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 01.00'de kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ve şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını bildirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İran
- Son Depremler
- Deprem