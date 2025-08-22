İran'ın güneydoğusunda silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde devriye ekiplerine silahlı saldırıda 5 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, silahlı bir grup Haş-İranşehr yolunda kontrol noktasındaki iki devriye ekibine saldırı düzenledi.
Silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.
Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede daha önce sivil ve askeri hedeflere düzenlenen saldırıyı Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlenmişti.
