İran'ın güneydoğusunda silahlı saldırı: 5 polis hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun haberine göre, silahlı bir grup Haş-İranşehr yolunda kontrol noktasındaki iki devriye ekibine saldırı düzenledi.



Silahlı saldırıda 5 polis yaşamını yitirdi.



Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.



Saldırıyı henüz üstlenen olmazken bölgede daha önce sivil ve askeri hedeflere düzenlenen saldırıyı Ceyşu'l Adl adlı örgüt üstlenmişti.