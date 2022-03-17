İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

İran'da Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletinde yerel saatle 02.45'te 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kuherd ilçesi olan ve çevre kentlerde de hissedilen deprem paniğe yol açtı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 03:23

İran'ın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesi olan 6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 02.45'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Ülke medyasına göre, çevre kentlerde de hissedilen ve paniğe neden olan depremde, can veya mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan eyaleti, ülkenin güneyinde Basra Körfezi kıyısında bulunuyor.

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