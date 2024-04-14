İran'ın hedefindeki üs Nevatim

İran'ın ilk kez doğrudan saldırı düzenlediği İsrail'de ana hedefi Necef Çölündeki Nevatim Hava Üssü'ydü. Saldırılarda üssün alt yapısı hafif hasar gördü. Nevatim Üssü'nün hedef olmasının sebebiyse, misillemenin nedeniyle aynıydı.



İran Devrim Muhafızları'ndan ikisi general yedi kişinin öldüğü Şam'daki İran Konsolosluğu buradan vurulmuştu.



Nevatim üssü, İsrail'in güneyinde, Beerşeba kentinin 15 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. Etrafı Necef Çölüyle çevrili. İsrail'in en büyük üslerinden biri.



Üç pisti bulunan üste; hayalet uçaklar, nakliye uçakları ve elektronik keşif/gözetleme makinelerinin yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nı taşıyan Air Force One da konuşlandırılmış durumda.



Ayrıca İsrail'in kendi üretimi elektronik sistemleri entegre ettiği "F-35" savaş uçakları da Aralık 2016'dan bu yana Nevatim'de.



İran'ın resmi haber ajansı İrna'ya göre, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri geçen yıl şubat ayında Nevatim'in hangarlarının simulasyonuna füze tatbikatı düzenlemişti.



Nevatim Üssü, İran'ın batı sınırlarına yaklaşık bin 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İsrail ordusu, altyapısını hafif hasar gören üssün hala operasyonel olduğunu bildiriyor.





