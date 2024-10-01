İran'ın İsrail saldırılarında kullandığı Fettah füzesi: 1400 kilometre menzil, isim babası Hamaney

İsmi bizzat Ali Hamaney tarafından seçilen Fettah 1, ilk kez 2023 yılında İran Devrim Muhafızları tarafından tanıtıldı.

Yüzlerce füzenin fırlatılmasının ardından Kudüs ve Tel Aviv'de patlama sesleri duyulurken, İsrail; iki vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı.

Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken bu kez İran , İsrail 'i hedef aldı.

Fettah, Arapçada "Fatih", "zafer getiren", "galip" anlamlarını taşıyor.

İranlı yetkililer, atmosfer içinde ve uzay sınırında yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Fettah 1 füzesinin durdurabilecek bir hava savunma sisteminin onlar yıl geliştirilemeyeceğini savunuyor.

Fettah 1 füzesinin, İran'ın nükleer programını sürdürmesi halinde nükleer savaş başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu da iddia ediliyor.