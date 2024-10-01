İran'ın İsrail saldırılarında kullandığı Fettah füzesi: 1400 kilometre menzil, isim babası Hamaney
İran, İsrail'e 500'den fazla füze gönderirken, bu füzeler arasında hipersonik füze Fettah'ın da yer aldığını açıkladı. 1400 kilometre menzile sahip bu füzeler ilk kez 2023'te tanıtıldı. Fettah'a ismini ise geçtiğimiz günlerde İsrail saldırısında öldürülen Hamaney verdi. Fettah füzesinin teknik özelleri ve hakkında merak edilenler...
Orta Doğu'da tansiyon giderek yükselirken bu kez İran, İsrail'i hedef aldı.
Yüzlerce füzenin fırlatılmasının ardından Kudüs ve Tel Aviv'de patlama sesleri duyulurken, İsrail; iki vatandaşının hafif yaralandığını açıkladı.
İran, saldırılarda hipersonik Fettah 1orta menzilli füzelerinin kullanıldığını bildirdi.
İsmi bizzat Ali Hamaney tarafından seçilen Fettah 1, ilk kez 2023 yılında İran Devrim Muhafızları tarafından tanıtıldı.
Fettah, Arapçada "Fatih", "zafer getiren", "galip" anlamlarını taşıyor.
İranlı yetkililer, atmosfer içinde ve uzay sınırında yüksek manevra kabiliyetine sahip olan Fettah 1 füzesinin durdurabilecek bir hava savunma sisteminin onlar yıl geliştirilemeyeceğini savunuyor.
Fettah 1 füzesinin, İran'ın nükleer programını sürdürmesi halinde nükleer savaş başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu da iddia ediliyor.
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