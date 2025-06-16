İran'ın İsrail'de vurduğu 22 bina acilen yıkılacak

İsrail'in "Yükselen Aslan" adını verdiği saldırı ve İran'ın verdiği karşılıkla başlayan savaş 4. gününde devam edilyor.

9 kişinin öldüğü en az 100 kişinin yaralandığı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam Belediye Başkanı Tzivika Brot, İran füzelerinin isabet ettiği 75'ten fazla binadan 22'sinin "acil olarak" yıkılacağını duyurdu.

Brot, İsrail'in İ24 kanalına yaptığı açıklamada, yerleşim bölgesinin onarımı için özel bir kriz komitesi kurulduğunu, hem zorunlu yıkımların gerçekleştirileceğini hem de hasar gören yapıların yeniden inşasının planlandığını söyledi.

Brot, Bat Yam’da arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.