İran'ın İsrail'e gönderdiği füze patlamadan düştü. Füzeyi NTV ekibi görüntüledi

İsrail tarafından yapılan gün içindeki açıklamalarda, Tel Aviv'e başka füzelerin de isabet ettiği, gece boyunca sirenlerin çaldığı ifade edildi. İsabet eden füzelerin yarattığı patlamalarıın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi.

İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi.

İran'ın elinde 2 binden fazla balistik füze olduğu tahmin edilirken, çok başlıklı füze sistemlerini kullanarak İsrail'in hava savunma sistemini bu şekilde ekarte edebildiği ifade ediliyor.