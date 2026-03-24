İran'ın İsrail'e gönderdiği füze patlamadan düştü. Füzeyi NTV ekibi görüntüledi
24.03.2026 13:30
Yarısı toprağa gömülen İran füzesi
İran'ın İsrail'i hedef alarak gönderdiği bir füze Batı Şeria'ya düştü. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal, zeytinliğe düşen füzeyi görüntüledi.
İran'ın İsrail'e karşı misilleme saldırıları devam ediyor. Tel Aviv'i hedef alan ve Batı Şeria bölgesine düşen patlamamış bir İran füzesi NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal tarafından görüntüledi.
Yarısı toprağa gömülen İran füzesi
İran'ın kullandığı "Fettah" füzelerinden olabileceği belirtilen patlamamış füze yarısına kadar toprağa girerken bir zeytinliğe düştü. Patlamamış füzenin etrafı, çevredekilerin merakı nedeniyle sarılırken, yetkililer, füzenin patlamasa bile hala tehlike oluşturabileceğini belirtti.
Tahrip gücü yüksek olan füzenin patlamaması ve araziye düşmesiyle ölü ya da yaralı olmazken, İran Devrim Muhafızları savaşın "ikinci" aşamasına geçildiğini belirterek Tel Aviv'in savunmasız kaldığını öne sürdü.
İsrailli güvenlik güçleri füzenin çevresinde toplananlara müdahale ediyor
İsrail tarafından yapılan gün içindeki açıklamalarda, Tel Aviv'e başka füzelerin de isabet ettiği, gece boyunca sirenlerin çaldığı ifade edildi. İsabet eden füzelerin yarattığı patlamalarıın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi.
İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi.
İran'ın elinde 2 binden fazla balistik füze olduğu tahmin edilirken, çok başlıklı füze sistemlerini kullanarak İsrail'in hava savunma sistemini bu şekilde ekarte edebildiği ifade ediliyor.