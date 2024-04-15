İran'ın İsrail'e saldırısı havayolu trafiğini vurdu

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından havayolu şirketlerinin Avrupa ile Asya arasındaki havayolu trafiği durma noktasına geldi. Havacılık sektörünü kaosa sürkleyen saldırılar,11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana hava yolculuğunda yaşanan en büyük aksamalara neden oldu. Aksaklıkların önümüzdeki birkaç gün boyunca sürmesi bekleniyor.

İran'ın İsrail'e saldırısı havayolu trafiğini vurdu

'ın, çoğu 'in ABD destekli füze savunma sistemi tarafından düşürülen 300'den fazla füze ve insansız hava aracıyla İsrail'e saldırması, havacılık sektöründe kaosa neden oldu.

Almanya'nın Lufthansa'sı, United Airlines, Air India ve Qantas da dahil olmak üzere en az bir düzine büyük ölçekli havayolu şirketi son iki gün içinde uçuşlarını iptal etmek veya yeniden yönlendirmek zorunda kaldı.

7 soruda İran-İsrail gerilimi: Şimdi ne olacak?

7 soruda İran-İsrail gerilimi: Şimdi ne olacak?

Haberi Görüntüle

11 EYLÜL'DEN BERİ YAŞANAN EN BÜYÜK AKSAMA

Hava sahasını ve havalimanlarını denetleyen OPSGROUP'un kurucusu Mark Zee'ye göre bu, 11 Eylül 2001'de Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana hava yolculuğunda yaşanan en büyük aksamaydı.

Reuters'e konuşan Zee, "11 Eylülden bu yana bu kadar çok sayıda farklı hava sahasının bu kadar hızlı bir şekilde art arda kapatıldığı bir durumla karşılaşmadık ve bu da kaos yaratıyor" dedi ve aksaklıkların muhtemelen birkaç gün daha süreceğini ekledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran-İsrail tartışması

Haberi Görüntüle

UÇUŞLAR TÜRKİYE ÜZERİNDEN YAPILACAK

Hava trafiğinde yaşanan bu aksamalar, İsrail ile Hamas ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle halihazırda kısıtlamalarla karşı karşıya olan sektöre bir darbe niteliğinde. Sektör, İran'ın saldırısının ardından ek zorluklarla baş edecek.

Avrupa ile Asya arasındaki seferler için kullanılan İran hava sahası kısmen kapatıldığı için, uçakların Türkiye veya Mısır-Suudi Arabistan koridorunu kullanması gerekecek.

İsrail hava sahasını cumartesi günü kapattıktan sonra dün sabah tekrar uçuşa açtı. Irak ve Lübnan da kendi toprakları üzerindeki uçuşları yeniden başlattı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...