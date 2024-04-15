İran'ın İsrail'e saldırısı havayolu trafiğini vurdu

11 EYLÜL'DEN BERİ YAŞANAN EN BÜYÜK AKSAMA



Hava sahasını ve havalimanlarını denetleyen OPSGROUP'un kurucusu Mark Zee'ye göre bu, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana hava yolculuğunda yaşanan en büyük aksamaydı.



Reuters'e konuşan Zee, "11 Eylülden bu yana bu kadar çok sayıda farklı hava sahasının bu kadar hızlı bir şekilde art arda kapatıldığı bir durumla karşılaşmadık ve bu da kaos yaratıyor" dedi ve aksaklıkların muhtemelen birkaç gün daha süreceğini ekledi.



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Hava trafiğinde yaşanan bu aksamalar, İsrail ile Hamas ve Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle halihazırda kısıtlamalarla karşı karşıya olan sektöre bir darbe niteliğinde. Sektör, İran'ın saldırısının ardından ek zorluklarla baş edecek.



Avrupa ile Asya arasındaki seferler için kullanılan İran hava sahası kısmen kapatıldığı için, uçakların Türkiye veya Mısır-Suudi Arabistan koridorunu kullanması gerekecek.



İsrail hava sahasını cumartesi günü kapattıktan sonra dün sabah tekrar uçuşa açtı. Irak ve Lübnan da kendi toprakları üzerindeki uçuşları yeniden başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin