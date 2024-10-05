İran'ın İsrail'e saldırısına Suriye lideri Esad'dan "ders" yorumu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İsrail'e düzenlenen füze saldırısına ilişkin konuştu.

Esad, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının "İsrail için bir ders" olduğunu belirtti.



Esad, görüşmede yaptığı açıklamada, İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinden birkaç gün sonra İran'ın düzenlediği saldırının “güçlü bir yanıt olduğunu ve Siyonist varlığa bir ders verdiğini” söyledi.



Öte yandan Suriye'nin devlet haber ajansı SANA, hava savunma sistemlerinin bugün Humus kentinin batı kırsalının semalarında "düşman hedeflere” karşı koyduğunu bildirdi.



Bu haber, İsrail'e ait olduğundan şüphelenilen bir insansız hava aracının Suriye-Irak sınırındaki El Bukemal kentini hedef aldığı yönündeki ilk teyit edilmemiş haberlerin ardından geldi.

İsrail bir süredir Gazze ve Lübnan'la beraber Suriye'yi de hedef alıyor.

İsrail savaş uçakları önceki gün Suriye'nin Lazkiye bölgesindeki Rus hava üssü yakınlarına bir saldırı düzenlemişti.