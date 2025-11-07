İran'ın İsrail'in Meksika Büyükelçisi'ne suikast planladığı iddiası

ABD merkezli Axios internet sitesine konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü’nün 2024 yılı başlarında planladığı suikast girişiminin bu yıl içinde Meksika güvenlik güçlerince engellendiğini öne sürdü.

İsrail'in Meksika Büyükelçisi Eynat Kranz-Neiger'e yönelik iddia edilen suikast girişiminin İran Devrim Muhafızlarının 11000. Birimi'nden bir ajan tarafından yönetildiği iddia edildi.

Engellenen suikast girişiminin İran'ın Venezuela Büyükelçiliğinde çalışan Hassan Izadi isimli ajan tarafından yönetildiği ileri sürüldü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Meksika'daki büyükelçilerine yönelik suikast iddialarının doğru olduğunu öne sürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, İsrail istihbaratının, dünya çapındaki güvenlik ve istihbarat teşkilatlarıyla tam iş birliği içinde, İran ve vekil güçlerinin yurtdışındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine yönelik saldırı girişimlerini engellemeye devam ettiğini savundu.

İsrail, yurt dışındaki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırıların arkasında İran Devrim Muhafızları olduğunu iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ile dış istihbarat teşkilatı Mossad’dan yapılan ortak açıklamada, 7 Ekim 2023 sonrası İran Devrim Muhafızlarının sistematik olarak İsrail ve Yahudilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunduğu öne sürülmüştü.

Bu sene ve geçen yıl Avustralya, Yunanistan ve Almanya'da engellenen "büyük saldırı girişimlerinden” İranlı yetkililerin sorumlu olduğu ileri sürülen açıklamada, Tahran yönetiminin 7 Ekim 2023 sonrası dünya çapında İsrail ve Yahudilerin çıkarlarını hedef alma çabalarını artırdığı savunulmuştu.