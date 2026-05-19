İran'ın Keşm Adası'nda patlama sesleri

İran Mehr Ajansı, Hürmüz Boğazı’nda yer alan Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. Yetkililer patlama seslerinin nedeninin adada patlamamış mühimmatın imha edilmesi olduğunu açıkladı.

İRAN'IN “BATIRILAMAZ UÇAK GEMİSİ” SAYILIYOR

Keşm Adası, İran’ın askeri stratejisinde kilit bir rol oynuyor. Uzmanlara göre ada, “batırılamaz uçak gemisi” olarak görülüyor.

Adanın altına inşa edilen geniş tünel ve sığınak ağlarında füze sistemleri, hızlı saldırı botları ve kıyı savunma unsurlarının bulunduğu değerlendiriliyor. Bu yapıların temel amacı ise dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kontrol altında tutmak ve gerektiğinde kapatabilmek.

SAVAŞIN İLK GÜNLERİNDE HEDEF OLDU

Savaşın ilk günlerinde Keşm Adası doğrudan hedef haline geldi. 7 Mart’ta ABD güçlerinin adadaki bir tuzdan arındırma tesisini vurduğu bildirildi.

Buna karşılık İran Devrim Muhafızları, Bahreyn’deki ABD üssüne yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Böylece Keşm Adası, yalnızca stratejik bir üs değil, aynı zamanda doğrudan çatışmaların yaşandığı bir merkez haline geldi.