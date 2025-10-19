İran'ın kilit ismi: Kızının düğün görüntüleri sosyal medyaya sızdı, ülkede kriz çıktı

İran’da ülke yönetiminin önemli isimlerinden ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu iddia edilen görüntülerin sızdırılması tartışmalara yol açtı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, son 24 saatte ülkedeki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok izlenen ve en çok konuşulan videolar arasında yer aldı.



Görüntülerde özellikle Şemhani'nin gelinin babası olarak kızının elini tutup salona götürdüğü sahne, Şemhani'nin kızının gelinliği, düğünün gösterişli olması ve damadın papyon takması dikkat çekti.



Başörtüsü konusu da sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülerin en tartışmalı konularından biri oldu. Şemhani ve damadının önünde zorunlu başörtüsü takmayan kadınların bulunması tepki çekti.



Geçen yıl mayısta gerçekleştirilen düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerin kim tarafından sızdırıldığı bilinmiyor.



İran'da 2013-2023 arasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Ali Şemhani, şu anda İran lideri Hamaney'in danışmanı olarak görev yapıyor.