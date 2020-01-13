İran'ın Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in kısa süreli gözaltına alınması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire (soldan üçüncü).

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İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Rob Macaire'in bir anma töreni sırasında gözaltına alınmasının "kabul edilemez" olduğu belirtildi.

Bunun Viyana Sözleşmesini ihlal ettiği ve soruşturulması gerektiği kaydedilen açıklamada, İran'ın Londra Büyükelçisi Hamid Baeidinejad'ın bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.

Başbakan Boris Johnson'un bir sözcüsü de İngiltere'nin "bunun bir daha gerçekleşmeyeceğine dair tam güvence almak istediğini" söyledi.

ELÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI 

İran'ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak'ta "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Macaire'in gözaltına alınmasının, uluslararası hukukun "fahiş biçimde ihlali" olduğunu belirtmişti.

İran ise İngiliz Büyükelçi'nin Tahran'daki "yasa dışı gösterilere" katıldığı gerekçesiyle Londra yönetimine protesto notası vermişti.

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