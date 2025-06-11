İran'ın nükleer santralinin bulunduğu kentte metanol deposu alev aldı: En az 3 kişi öldü
İran'ın Buşehr limanındaki metanol deposunda çıkan yangında en az 3 kişi öldü.
İran'ın güneyindeki Buşher limanında bir metanol deposunun alev aldığı bildirildi.
Devlet medyası IRNA'nın bildirdiğine göre, depordaki yangında en az 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Buşehr, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan ve ülkenin tek nükleer enerji santralinin bulunduğu kent olarak biliniyor.
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