İran'ın nükleer santralinin bulunduğu kentte metanol deposu alev aldı: En az 3 kişi öldü

İran'ın güneyindeki Buşher limanında bir metanol deposunun alev aldığı bildirildi.

Devlet medyası IRNA'nın bildirdiğine göre, depordaki yangında en az 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Buşehr, İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan ve ülkenin tek nükleer enerji santralinin bulunduğu kent olarak biliniyor.

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