İran'ın Pakistan sınırında silahlı saldırı: 9 Pakistanlı öldü

İran ile Pakistan arasında ölümle sonuçlanan saldırılara bir yenisi daha eklendi.

İran’ın Pakistan sınırında bulunan Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Saravan kentinde silahlı saldırı düzenlendi.

Sirkan mahallesinde bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 9 Pakistanlı işçi hayatını kaybetti. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Pakistan’ın İran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu yaptığı açıklamada saldırıyı doğrulayarak, silahlı şahısların Pakistanlıların kaldığı oto tamir atölyesine girdiğini ve saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine tam destek verileceğini belirten Tipu, olayda yaralananların hastanede tedavi gördüğünü ifade etti. Ölen 5 Pakistanlının 10 yıldır İran’da yaşadığını açıklayan Tipu, Pakistan’ın Pencap eyaletinden ülkeye geldiklerini aktardı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Pakistan Başbakanı Anwaarul Hak Kakar da saldırıyı kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın güneydoğusunda Sistan-Beluçistan eyaletinde bir evde 9 Pakistan vatandaşının öldürülmesini "terör olayı" olarak nitelendirerek Tahran yönetiminden hadisenin derhal soruşturulmasını ve sorumluların yakalanmasını istedi.

Öte yandan İran ile Pakistan'ın geçen hafta birbirlerinin topraklarındaki "terör gruplarını" hedef almasıyla ortaya çıkan gerginliğin giderildiği, iki ülke büyükelçilerinin yeniden görevlerine döndüğü bildirildi.



SİSTAN-BELUÇİSTAN EYALETİNDE SALDIRILAR



İran'ın güneydoğusunda Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son günlerde "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek zaman zaman silahlı eylemler düzenleyen "Ceyşu'l Adl" adlı örgütün saldırılarına sahne olmuştu.



Örgüt, 15 Aralık 2023'te Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti. Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.



Ceyşu'l Adl, 17 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın öldürüldüğü saldırıyı da sosyal medyadaki hesaplarından paylaştığı açıklamayla üstlendiğini bildirmişti.



Saldırıların ardından İran, örgütün Pakistan topraklarında yer aldığı iddia edilen kamplarını vurmuştu. Pakistan da buna karşılık Beluç örgütün İran topraklarında yer aldığını öne sürdüğü mevzilerini bombalamıştı.